En el podcast “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el senador Edgar Mancha (Renovación Popular) reveló que no conocía a Jeanette Alonzo, quien podría asumir la Alcaldía de Lima en reemplazo de Rafael López Aliaga, y que recién lo hizo en la conferencia de prensa que brindó su partido en respaldo a su líder.

Indicó que en ese momento le sorprendió el respaldo que Alonzo brindó a López Aliaga y a la vez se mostrara dispuesta a asumir el cargo, luego que el pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispusiera que los alcaldes que postularon como primeros regidores en las listas de candidatos no pueden asumir nuevamente el cargo.

“No la conocía a la señora, en esa conferencia que salimos la conocí. Soy puneño, acabo de llegar a Lima desde el mes de julio y me estoy adaptando a los cambios en lo que respecta al aspecto cultural, el cambio climático”, expresó.

“Allí conocí a la señora y en esa conferencia salió y un poco me sorprendió cuando dijo que se solidariza con Rafael, dijo: ‘no es posible, este Jurado, la gente votó por Rafael, pero si no hay nada que hacer, yo estoy dispuesta a asumir, estoy preparada’”, agregó.

Mancha también acotó que el pasado 4 de octubre la población votó mayoritariamente por la lista encabezada por Rafael López Aliaga a la Municipalidad de Lima y no por Jeanette Alonzo, quien postuló como segunda regidora.

“Nos hemos solidarizado, estamos uniendo fuerzas para que don Rafael López Aliaga pueda asumir la alcaldía. Particularmente observo que participa como candidato y la población limeña -los más de un millón y medio que votaron-, a la hora de emitir su voto dijo: ‘estoy apoyando a Porky, no era para la señora Jeanette Alonzo’”, subrayó.

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Como se recuerda, Jeanette Alonzo anunció el último lunes que asumirá la alcaldía de la capital si el JNE desestima los recursos de su agrupación y finalmente le entrega las respectivas credenciales.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones mantiene su postura y decide darme las credenciales, asumiré este compromiso con absoluta responsabilidad, dedicación absoluta y pleno respeto a la ley”, adelantó, en una conferencia en la que estuvo acompañada por Rafael López Aliaga, además de los diputados, senadores, parlamentarios andinos y alcaldes electos de Renovación Popular.

Alonzo aseguró que se siente “preparada y con mucha experiencia para dirigir la ciudad de Lima”.