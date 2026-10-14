En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la senadora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) se mostró a favor de analizar una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima, pero no para el actual proceso que lidera el candidato a primer regidor de su partido, Rafael López Aliaga.

Manifestó que la segunda vuelta en los comicios ediles se da más a nivel regional que en alcaldes y consideró que sería una “irresponsabilidad” llevar a cabo una medida de tal magnitud en el actual proceso electoral, pues implica un alto costo económico.

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“No porque esa figura se da más en gobernadores regionales más que en alcaldes y creo que sería una irresponsabilidad por el costo que esto significaría. Nosotros ya venimos de elecciones, añadirle una elección más no te puedes imaginar lo que significa”, expresó.

“Económicamente sería realmente algo imposible volver a hacerlo, el Perú ya cumplió con todas las elecciones, ya estamos listos para empezar a trabajar este periodo, volver a hacer una elección sería lo más terrible. No puede seguir estancando el país, tiene que avanzar”, agregó.

No obstante, al ser consultada sobre si dicha medida debería analizarse a futuro, Jáuregui se mostró a favor de evaluar dicha posibilidad y de realizar otras reformas a nivel electoral.

“Se tiene que hacer toda una restauración en el sistema del Jurado Nacional de Elecciones. Creo que hemos estado andando como en automático desde el tiempo de Humala y no se ha trabajado en nada, solamente se ha continuado y creo que se tiene que hacer una reforma en muchísimos lugares de poder”, acotó.

Cabe indicar que a más de una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el panorama aún se muestra ajustado en la disputa por la Alcaldía de Lima. Renovación Popular, con el 27,714% de los votos válidos, y Avanza País, con el 26,833%, mantienen una diferencia de unos 46.053 votos entre ambos partidos.