La senadora Milagros Jáuregui se pronunció sobre una eventual segunda vuelta para la Alcaldía de Lima. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
La senadora Milagros Jáuregui se pronunció sobre una eventual segunda vuelta para la Alcaldía de Lima. (Foto: Joel Alonzo / El Comercio)
Por Redacción EC

En el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, la senadora Milagros Jáuregui (Renovación Popular) se mostró a favor de analizar una segunda vuelta para la Alcaldía de Lima, pero no para el actual proceso que lidera el candidato a primer regidor de su partido, Rafael López Aliaga.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.