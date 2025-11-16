Siete candidaturas del 2026 se definirán con delegaciones diminutas: ¿Cómo operan las elecciones primarias cerradas?

En las elecciones primarias de este 30 de noviembre, dos alianzas electorales y cinco partidos designarán solo 10 delegados —o incluso menos— para que sean ellos quienes definan a todos sus candidatos a la Presidencia de la República, al Congreso bicameral y al Parlamento Andino.

Las internas se reducirán a un trámite que formalizará decisiones previamente tomadas, coincidieron en destacar especialistas consultados por El Comercio.

La alianza Unidad Nacional, que llevará como candidato presidencial al congresista Roberto Chiabra, elegirá en total a seis delegados titulares y seis suplentes. Para ello, cada uno de los tres partidos que la conforman —el Partido Popular Cristiano (PPC), Unidad y Paz y Peruanos Unidos— designará a dos delegados titulares y dos suplentes.

Luego, esos delegados se reunirán en Lima el 7 de diciembre y, en asamblea, formalizarán la elección de los candidatos a nivel nacional.

En tanto, la alianza Fuerza y Libertad, de Fiorella Molinelli, elegirá a tres delegados titulares, cada uno acompañado por dos accesitarios. Lo hará en una única mesa de sufragio que se instalará en Lima.

Discrecional

La ley electoral no impone una cantidad mínima de delegados. No obstante, esta debería ser representativa respecto al universo de militantes de cada agrupación.

El caso más llamativo es el del Frepap, pues solo elegirá a dos delegados a pesar de que registra más de 40 mil afiliados.

En tanto, el partido Libertad Popular, de Rafael Belaunde Llosa y Pedro Cateriano, elegirá a siete delegados. Luego, estos votarán en Lima para formalizar la lista de candidatos.

La agrupación Fe en el Perú, liderada por el exalcalde de la Molina Álvaro Paz de la Barra, elegirá a seis delegados; e Integridad Democrática, de Wolfgang Grozo, a 10.

Con 105, el partido Fuerza Popular es el que más delegados escogerá. No obstante, lo hará solo para que ratifiquen la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori, quien lidera la única lista de la agrupación junto con Luis Galarreta (primera vicepresidencia) y Miguel Torres (segunda vicepresidencia).

Cuestionamientos

El abogado José Manuel Villalobos, especialista en derecho electoral, destacó que la modalidad de elección por delegados “es una de las menos democráticas que hay”.

“Es una elección indirecta. Además, la mayoría de partidos tienen candidatos únicos o listas únicas. Son muy pocos, como en el Apra o Acción Popular, donde hay más de dos candidatos presidenciales. Entonces, así sean dos delegados o 100, el resultado será el mismo. No son candidatos que nazcan de una verdadera democracia interna”, dijo.

El Partido Aprista Peruano realizará elecciones primarias con la modalidad conocida como “un militante, un voto”. Esta fórmula permitirá que sus afiliados elijan directamente a los candidatos de la agrupación.

Hasta el momento, cuenta con 14 precandidatos presidenciales, luego de que el militante Jorge Armando Risco declinara de su postulación.

En tanto, Acción Popular elegirá a 75 delegados. Estos deberán elegir una de las fórmulas presidenciales lideradas por Julio Chávez, Alfredo Barnechea, Víctor García Belaúnde, Edwin Martínez, Erwin Pinedo e Higinio Torres.

Acción Popular solía realizar sus elecciones primarias con la modalidad conocida como “un militante, un voto”. No obstante, su presidente, Julio Chávez, señaló que la valla impuesta por el Congreso, que exige la participación del 10% del padrón en las primarias, los hizo cambiar de estrategia.

Con 290 mil afiliados, el partido necesitaría movilizar a 29 mil militantes si hubiese optado por la modalidad señalada.

El abogado Roy Mendoza, también especialista en derecho electoral, añadió que la modalidad de delegados “es el camino fácil para poder manejar las internas”.

“En nuestro país, el sistema partidario suprime la competitividad interna, y la modalidad indirecta de delegados ayuda o secunda ese objetivo”, dijo en diálogo con El Comercio.

Mendoza precisó que los criterios pueden variar. Algunos partidos eligen un delegado por circunscripción electoral, otros por determinado número de militantes, entre otras posibilidades.

“Creo que se debe fortalecer la democracia interna partiendo desde la ley, que debería establecer un criterio para que los partidos puedan garantizar una representación efectiva. De esa forma se combate el hecho de que los partidos sean manejados por círculos cerrados”, concluyó.

El abogado José Naupari, también especialista en derecho electoral, consideró que la situación “refleja el desprecio absoluto de las organizaciones políticas respecto a la voluntad de su propia militancia”.

En opinión de Naupari, se está “quebrando el mandato constitucional” según el cual se establecen normas orientadas a asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos.