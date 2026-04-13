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Resumen

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Rostros conocidos del Congreso como Alejandro Cavero (Avanza País), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Lady Camones (APP) y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) tentaron la reelección en los últimos comicios generales del domingo 12 de abril.

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