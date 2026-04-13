Rostros conocidos del Congreso como Alejandro Cavero (Avanza País), Jorge Montoya (Honor y Democracia), Lady Camones (APP) y Sigrid Bazán (Bloque Democrático Popular) tentaron la reelección en los últimos comicios generales del domingo 12 de abril.

Pese a sus esfuerzos, esta vez el electorado no les renovó la confianza, según el conteo rápido de Datum para América Televisión y los primeros resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Cavero fue el segundo congresista más joven elegido en las elecciones generales del 2021, por detrás de Rosangella Barbarán (Fuerza Popular). A los 18 años había colaborado en la campaña de juventudes de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en 2011 y en su primera postulación con Avanza País obtuvo una curul.

En el caso de Jorge Montoya, fue el congresista más votado entre todos los elegidos en los comicios generales del quinquenio pasado, con 138 mil 231. Pese a que ejerció la vocería parlamentaria, renunció a Renovación Popular en mayo del 2024 por estar en desacuerdo con el reglamento de la bancada que -según dijo- concentraba todo el poder en el líder del partido, Rafael López Aliaga.

Con el fin de buscar su reelección, Jorge Montoya aceptó la invitación del partido SíCreo, que postuló a la Presidencia a Carlos Espá. No obstante, en el conteo oficial dicha agrupación aparece muy rezagada en el rubro Otros y con opción de perder su inscripción al no pasar la valla electoral del 5 %.

Con las manos vacías

Otra congresista que buscaba su reelección, esta vez como diputada, era Sigrid Bazán. Había llegado al Parlamento -con más de 44 mil votos- con Juntos por el Perú, del cual se alejó para integrar la bancada Bloque Democrático Popular.

Siendo militante de Nuevo Perú, para los recientes comicios generales, Bazán Narro se unió a la alianza electoral Venceremos, que también agrupa a Voces del Pueblo y que postuló a la Presidencia a Ronald Atencio. A diferencia de hace cinco años, esta vez la suerte le fue esquiva.

Tras conocer los primeros resultados del conteo rápido, Sigrid Bazán aseguró en su cuenta en “X” que buscará “finalizar” su gestión “de manera impecable” y que su labor continuará en la próxima segunda vuelta.

Orgullosa de haber postulado de manera principista y orgánica con @RonaldAtencio 😊✌🏼Se dio todo y esa es nuestra mayor victoria. Ahora toca cerrar filas contra el Pakto Mafioso para esta segunda vuelta. Y por supuesto, finalizar nuestra gestión de manera impecable, como hemos… — Sigrid Bazán (@sigridbazan) April 13, 2026

También se quedó atrás Yessenia Lozano, la autodenominada “hija política” de César Acuña que ejerció como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso y que tentó un escaño como diputada con Alianza para el Progreso (APP).

A mediados del año pasado, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 determinó que Lozano Millones vulneró el principio de neutralidad electoral al mantener en su oficina una imagen de Acuña Peralta y el logotipo de su partido, como dio a conocer el dominical “Cuarto Poder”. La falta se agravó al ser personera legal alterna nacional de APP.

Tampoco logró una curul Carla García. En su primera incursión en la política, la hija del fallecido dos veces expresidente Alan García, buscó una curul en el Senado encabezando la lista del Partido Aprista, si bien admitió en el podcast “Siempre a las 8”, de Milagros Leiva que no había leído el plan de gobierno de su candidato presidencial, Enrique Valderrama.

No obstante, a la luz de los resultados preliminares, todo hace pensar que el Apra tendrá que volver a echar a andar la maquinaria para buscar su reinscripción.

Regreso frustrado

Excongresistas de quinquenios anteriores tampoco lograron volver al Parlamento. Tal es el caso de Marisol Espinoza, Arlette Contreras y Roberto Vieira, que postulaban para senadores por Alianza para el Progreso.

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La figura se repitió con varios exministros del gobierno de la vacada exmandataria Dina Boluarte (2022-2025), como Juan José Santiváñez (Interior y Justicia) y César Vásquez (Salud), además de actuales congresistas, como es el caso de Lady Camones, Magaly Ruiz, Luis Kamiche y Jorge Marticorena, que se presentaron al Senado con el partido liderado por César Acuña.

Al grupo se unió Gilbert Violeta, un excongresista que buscaba una curul como diputado, y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), que postuló para el Senado. Ambos lo hacían con Fuerza y Libertad, la alianza electoral que lideró Fiorella Molinelli.

Otros más que se quedaron fuera

La comunicadora Angela Ccanto, que se presentó como candidata a diputada con el Partido Democrático Federal bajo el nombre de Victoria Ccanto, tampoco logró su objetivo.

Conocida por algunas frases polémicas, como que en nuestro país existen cerca de 2 millones de venezolanos, algo que PerúCheck, una alianza de medios liderada por el Consejo de la Prensa Peruana que busca combatir la desinformación, calificó de imprecisa, Ccanto Buendía participó como invitada en el partido de Armando Massé.

El mismo destino compartió Diego Pomareda, abogado constitucionalista y docente de la Pontifica Universidad Católica del Perú (PUCP), que encabezó la lista de diputados de Libertad Popular, el partido que lanzó a la Presidencia a Rafael Belaunde Llosa.

Tampoco tuvo éxito Sara Manrique, una exbailarina de programas cómicos de televisión que se presentó como candidata a diputada por País para Todos, el partido que postuló a la Presidencia al comediante Carlos Álvarez.