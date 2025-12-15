Sigrid Bazán apunta al Senado y Bedoya, por la Vicepresidencia: lo que está en juego | Tenemos Que Hablar

En este episodio de Tenemos que Hablar, analizamos el panorama electoral rumbo al 2026 con dos protagonistas del Congreso y de la nueva configuración política del país. Conversamos con la congresista Sigrid Bazán, quien busca la reelección ahora desde la alianza Venceremos, y nos explica su postura sobre la posible vuelta a la bicameralidad y cómo este cambio influye en su campaña hacia la nueva Cámara de Diputados.
También nos acompaña Javier Bedoya Denegri, secretario general del Partido Popular Cristiano y figura clave de la alianza Unidad Nacional. Hablamos sobre los desafíos de consolidar el centro político, la fragmentación del electorado y las estrategias para recuperar la confianza ciudadana en los partidos tradicionales.