Simpatizantes de diversas organizaciones políticas se congregaron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, para respaldar a sus candidatos en el inicio del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a los comicios del 12 de abril de 2026.

La actividad marca el inicio de una serie de jornadas en las que participarán los 36 candidatos presidenciales inscritos, distribuidos en grupos previamente definidos mediante sorteo.

¿A qué hora es el debate electoral?

El debate de este lunes 23 de marzo comenzará a las 8:00 p.m. y tendrá una duración aproximada de dos horas y media. En esta primera fecha intervendrán 11 postulantes.

Los candidatos convocados para esta jornada son María Soledad Pérez Tello (Primero la Gente), José Luna (Podemos Perú), Alfonso López-Chau (Ahora Nación), Yonhy Lescano (Partido Político Cooperación Popular), Carlos Álvarez (País Para Todos), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), César Acuña (Alianza para el Progreso), José Williams (Avanza País), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde).

Debido al número de participantes, el JNE organizó el debate en dos jornadas. La primera se desarrollará los días 23, 24 y 25 de marzo, con 11 candidatos en la fecha inicial y 12 en los dos días siguientes.

En esta etapa, los postulantes abordarán temas vinculados a seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, integridad pública y combate a la corrupción.

La segunda jornada se realizará el 30 y 31 de marzo y el 1 de abril, con la participación de 12 candidatos por día, quienes debatirán sobre empleo, desarrollo, emprendimiento, educación, innovación y tecnología.

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