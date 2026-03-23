Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Simpatizantes de diversas organizaciones políticas se congregaron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, para respaldar a sus candidatos en el inicio del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), con miras a los comicios del 12 de abril de 2026.

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