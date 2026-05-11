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Sindicatos y movimientos sociales convocaron para el sábado 23 de mayo a un evento político en la sede de la empresa estatal Petro-Perú, en San Isidro, denominado “Cumbre Nacional en Defensa de Petroperú, Gasoducto Sur Peruano y Recursos Naturales”.

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