Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sinesio López zJiménez, es integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú.
Sinesio López zJiménez, es integrante del equipo técnico de Juntos por el Perú.
Por Redacción EC

Sinesio López, integrante del equipo técnico que acompaña al candidato presidencial Roberto Sánchez, afirmó que la agrupación Juntos por el Perú de la segunda vuelta “no es el mismo partido” que el que las elecciones generales de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: