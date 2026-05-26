Resumen
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Sinesio López, integrante del equipo técnico que acompaña al candidato presidencial Roberto Sánchez, afirmó que la agrupación Juntos por el Perú de la segunda vuelta “no es el mismo partido” que el que las elecciones generales de abril.
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