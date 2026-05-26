Sinesio López, integrante del equipo técnico que acompaña al candidato presidencial Roberto Sánchez, afirmó que la agrupación Juntos por el Perú de la segunda vuelta “no es el mismo partido” que el que las elecciones generales de abril.

“En la segunda vuelta no es el mismo partido de la primera, es otro partido. En una situación de polarización gana obviamente quien va al centro, eso supone ciertas unas estrategias nuevas, diferentes a como fue en la primera”, dijo en entrevista con ‘Al final del día’, con Diana Seminario, en Canal N.

Cuando se le preguntó sobre lo dicho por Pedro Fracke, reponsable del equipo económico de JP, a favor del respeto de los contratos y la propiedad privada, contrario a lo que consigna el plan de gobierno, López respondió: “lo que pasa es que hemos reorganizado o hemos, de alguna manera, articulado las personas que estaban a cargo del plan de gobierno de JP con las que estaban en Venceremos”.

En #AlFinalDelDía, Sinesio López del equipo técnico de Juntos por el Perú: "Hemos reorganizado a las personas que estaban a cargo del plan de gobierno [...] En la segunda vuelta no es el mismo partido de la primera. Es otro" ► https://t.co/hrg1h9s6jY pic.twitter.com/J3yhHXNJb9 — Canal N (@canalN_) May 26, 2026

Al ser cuestionado por los electores de Roberto Sánchez que votaron por el plan de gobierno de Juntos por el Perú, Sinesio López señaló que en la primera vuelta, “nadie vota programas”.

“En la primera vuelta nadie vota programas, votas imágenes. En este siglo 21 (...) lo que vincula hoy es la imagen, lo que vincula a los políticos con la ciudadanía la confianza”, afirmó.

Sociólogo de profesión, Sinesio López participó el domingo pasado en el debate de técnicos como parte de Juntos por el Perú de cara a la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.