El partido Somos Perú confirmó que el exalcalde del distrito limeño de La Victoria George Forsyth encabezará su plancha presidencial de cara a las elecciones generales del 2026.

Su vocero, Uvaldo Pizarro, dijo a RPP que el exburgomaestre estará acompañado por Johanna Gabriela Lozada Baldwin en la primera vicepresidencia y Herbe Olave Ugarte en la segunda.

“El partido democrático Somos Perú, a través del órgano electoral central y la ONPE, ha presentado la fórmula presidencial de la siguiente manera: para presidente de la república al señor George Forsyth Sommer; como primera vicepresidenta Johanna Gabriela Lozada Baldwin y como segundo vicepresidente a Herbe Olave Ugarte”, expresó.

“De esta manera, esta plancha presidencial estará continuando con el cronograma electoral planteado por el Jurado Nacional de Elecciones”, agregó Pizarro.

Será la segunda vez que George Forsyth postule a la Presidencia de la República. En los comicios del 2021, luego de liderar las encuestas, ocupó el octavo lugar con el 5,65 % del total de votos, con el partido, Victoria Nacional.

Dicha agrupación política no logró mantener su inscripción al no alcanzar representación parlamentaria y obtener el 4.96% de los votos válidos, con lo cual no pudo superar la valla electoral de 5%.

Forsyth Sommer también fue regidor de La Victoria en el periodo 2014-2018 con el Partido Popular Cristiano (PPC) y fue elegido alcalde de dicho distrito con Somos Perú del 2018 al 2020, cuando renunció para postular a la presidencia.