Conforme a los criterios de Saber más

Somos Perú tiene una marcada huella de participación electoral sobre todo a nivel municipal, forjada por su fundador, el fallecido exalcalde de Lima y excongresista Alberto Andrade Carmona. El sitio web del partido resalta ese “¡Adelante, carajo!” con el que la exautoridad edil arengó en 1997 —durante el gobierno de Alberto Fujimori— a serenos que intentaban llevar a cabo un desalojo de ambulantes en la capital, frustrado por un “manto político” denunciado por el exburgomaestre.

Pero de cara a las Elecciones 2021, si bien en la organización política se mantiene vivo el recuerdo de su líder histórico, la figura de Daniel Salaverry emerge como la llamada a animar ahora a las bases y al electorado a otorgarle el voto al símbolo del corazón.

Precisamente, la última vez que Somos Perú tuvo candidato presidencial propio en una elección general fue en el 2000 con Andrade Carmona (fallecido en junio del 2009), una de las víctimas, además, del furibundo ataque de diarios comprados por el régimen fujimorista para asegurar una nueva reelección de Fujimori. Veinte años después, en la agrupación se perfila como candidato presidencial Salaverry Villa, exmilitante del Partido Aprista y también excongresista y exafiliado a Fuerza Popular.

Con este partido, llegó a la presidencia del Parlamento entre julio del 2018 y julio del 2019. Previamente, fue portavoz de la bancada fujimorista y, bajo ese rol, encabezó junto al fallecido legislador Moisés Mamani una conferencia de prensa en marzo del 2018 para denunciar una presunta compra de votos para evitar la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien finalmente renunció. Se alejó del citado grupo legislativo en enero del 2019 arguyendo “profundas discrepancias”.

Daniel Salaverry en la presentación de los denominados 'Mamani videos' en marzo del 2018. (Foto: Luis Centurión / GEC)

Una larga ausencia

Aunque aún con un proceso electoral interno en desarrollo, Salaverry es la apuesta del partido que en las elecciones congresales del 2020 también participó individualmente y logró 11 escaños. Un resultado que generó expectativa con miras al 2020, luego de un largo período de camuflaje electoral.

En los comicios del 2000, con Andrade como candidato presidencial, Somos Perú logró 8 escaños en el Parlamento, teniendo entre sus representantes a Manuel Masías, Anel Townsend y Xavier Barrón. En el 2001, no participó en las elecciones presidenciales, pero alcanzó 4 curules en las parlamentarias, una de ellas para el abogado constitucionalista Natale Amprimo.

En el 2006, fue parte de la alianza Frente de Centro —con Acción Popular y la Coordinadora Nacional de Independientes (hoy Todos por el Perú)—, que postuló al fallecido expresidente Valentín Paniagua a la jefatura del Estado. De los 5 escaños alcanzados por la coalición, solo 1 fue para Somos Perú a través de Alberto Andrade, quien entonces fue candidato también a la primera vicepresidencia.

En el 2011, nuevamente fue parte de una alianza, esta vez con Perú Posible y Acción Popular. Con Alejandro Toledo como candidato a la presidencia, el bloque logró 21 escaños, de los cuales solo 2 fueron de Somos Perú: Fernando Andrade, hermano de Alberto, y Willyam Tito. Finalmente, en el 2016, fue parte de otra coalición —esta vez con Alianza para el Progreso y Restauración Nacional— pero de los 9 congresistas elegidos todos fueron de APP.

Elección general Participación en elección presidencial Candidato presidencial Congresistas electos 2000 Individual Alberto Andrade 8 2001 No participó No tuvo 4 2006 En alianza Valentín Paniagua 5 (1 de SP) 2011 En alianza Alejandro Toledo 21 (2 de SP) 2016 En alianza No tuvo 9 (0 de SP)

¿Por qué Somos Perú se ausentó por tanto tiempo de las elecciones presidenciales con su propio símbolo? “Cuando murió Alberto [Andrade], el partido quedó en cero. Se destruyó totalmente. Hay un dicho que dice: cuando el barco se hunde, las ratas se fueron. Y yo me quedé en el partido”, comenta a El Comercio Patricia Li, actual presidenta de la agrupación.

Según explica, la dirigencia y las bases han hecho trabajo de campo para extender la presencia del partido no solo en Lima, sino también en las regiones.

“Hay que abrir las puertas, este no es un partido familiar. Es un partido de nueva gente. El 80% de nuestros alcaldes son jóvenes. Y si hay gente que quiere sumar al partido, los vamos a sumar. Pero que se alineen con las reglas del partido”, expresa Li.

Nora Bonifaz Carmona, fundadora del partido, prima de Alberto Andrade y excandidata a la alcaldía de Lima en el 2014, es crítica de la gestión de Li, que culmina el próximo año. En su lectura, el partido “está secuestrado” por una cúpula que no ha construido liderazgos.

“La debilidad institucional no permite hacer carrera por los constantes cambios que ocurren en los partidos y la falta de estabilidad […] No permiten que los cuadros sigan creciendo tanto en experiencia, como en habilidades políticas y manejo del poder, que es tan delicado”, considera Bonifaz, protagonista de una disputa en medio del proceso de elecciones internas, como detallaremos más adelante.

Los coordinadores de campaña

Daniel Salaverry aparece como afiliado a Somos Perú desde el 25 de setiembre del 2020, cinco días antes de que venza el plazo para afiliarse a un partido político a fin de participar en elecciones internas y ser candidato en las Elecciones 2021.

Cuenta Li que Salaverry se acercó al partido y no impuso condiciones, según señala, como otros actuales aspirantes presidenciales con los que también se reunió. En esa línea, precisa que hubo diálogos con George Forsyth —hoy precandidato de Restauración Nacional, al que califica de “hijo” y “amigo”—, pero estos no llegaron a buen puerto, porque este planteó la postulación con un símbolo distinto al de Somos Perú y propuso que esta agrupación tenga menor cuota de candidatos al Congreso en las regiones.

“Daniel me estuvo buscando hace cinco meses. Y la verdad no quería entrevistarlo. Pero cuando hablé con él, me dijo: Quiero sumarme a Somos Perú, sé cómo es la organización, no estoy pidiendo que entre gente de mi partido, voy a sumar al proyecto. Y por eso me gustó”, recuerda.

Según ha podido conocer este Diario, el equipo técnico y el jefe de plan de gobierno de Salaverry aún están por definirse, aunque parecen ya cerrados los nombres de dos coordinadores generales de la campaña.

El congresista de Somos Perú, Guillermo Aliaga, también es precandidato al Parlamento Andino. El también segundo vicepresidente del Parlamento será uno de los coordinadores de la campaña de Daniel Salaverry. (Foto: Congreso)

Fuentes del partido indican que el congresista Guillermo Aliaga, quien además es precandidato al Parlamento Andino como cabeza de lista, será uno de los coordinadores. “Es una decisión que tomó el Comité Político en mérito a que ha participado en la campaña del 2020. Estuvo como coordinador de campaña. Entonces, tiene la expertise en campañas”, explica una de las fuentes consultadas.

Consultada posteriormente, Li Sotelo confirma tal versión. Y añade que el otro coordinador de campaña será Aldo Lombardi Montero, quien “es una persona muy ligada a Salaverry y conoce de campañas políticas. Es un consultor político”.

Según Infogob, Lombardi estuvo afiliado a Somos Perú entre octubre del 2004 y junio del 2005 y también militó en Contigo (antes Peruanos por el Kambio-PpK) entre junio del 2011 y octubre del 2015. Es más, con esta última agrupación, el también empresario postuló al Congreso en el 2016, pero no resultó electo.

Aliaga es actualmente segundo vicepresidente del Congreso. A fines de agosto, el programa “Cuarto Poder” reveló que un aspirante a colaborador eficaz aseguró que el legislador participó en reuniones con el expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, y el asesor de este, Gianfranco Paredes, solicitando apoyo para un tío que era procesado en el Juzgado de Familia del Callao por violencia en contra de su conviviente.

En su defensa, el parlamentario dijo no conocer a Ríos y negó haberse reunido con Paredes. En tanto, comentó que solo acompañó a su padre a una reunión de la que no participó. “Las relaciones y las amistades de mi padre no las conozco. Yo no puedo responder por esas acciones”, refirió.

Actualmente, el Comité de Ética de Somos Perú tiene pendiente emitir un pronunciamiento sobre el caso. “El partido tiene el derecho de retirar a cualquier candidato durante el proceso hasta cierta oportunidad por ley. Si las determinaciones o lo que se investigue arrojan que él habría tenido alguna vinculación o participación, inmediatamente el partido va a reaccionar. Por ahora, de lo revisado, no encontramos más allá que habría tenido alguna intencionalidad. Pero cuando termine la investigación, vamos a ser inflexibles de todas maneras. Guillermo se ha allanado a toda la investigación”, refiere Jorge Valdez, vocero de la agrupación.

La presidenta del partido adelanta, además, que se evalúa la contratación de dos expertos en campañas políticas. Se trata de un argentino y de una ecuatoriana que trabajó con el estratega político venezolano Juan José Rendón.

Otras fuentes del partido adelantan que Salaverry tiene previsto iniciar una gira por el interior del país antes de fin de año, que sería la primera de su campaña.

Discordia interna

Actualmente, el partido lleva a cabo su proceso de elecciones internas. La fórmula presidencial encabezada por Daniel Salaverry es la única inscrita hasta el momento. Lo acompañan los congresistas Matilde Fernández y Jorge Flores como precandidatos a la primera y segunda vicepresidencia. Este último también postula al Parlamento Andino, al igual que su colega parlamentario Luis Dioses.

Hubo otra liderada por Marcelino Martínez Gonzales y conformada por Nora Bonifaz que fue desestimada por el Órgano Electoral Descentralizado de Lima, entidad del partido que advirtió en una resolución que el precandidato “ha consignado una sentencia de tipo penal, donde ha señalado que su rehabilitación se encuentra en trámite, siendo ello así, la lista no es admitida”.

Otra razón, según el documento, es que solo se presentó la fórmula presidencial, pero no las listas al Congreso y Parlamento Andino, cuando el reglamento del partido demanda una presentación conjunta de todas las precandidaturas.

Decisión de Somos Perú sobre la lista que pretende competir con Daniel Salaverry. (Captura: Somos Perú)

Bonifaz replica que el bloque que respalda a Salaverry tampoco ha presentado las candidaturas conjuntas en su totalidad, por lo que considera que existe una “trampa legalista”. “No quieren democracia interna, no quieren elecciones internas. Quieren cerrar su lista única y se acabó”, acota.

La lista de Martínez y Bonifaz apeló el último lunes la determinación, y según esta última no se descarta acudir al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el documento de apelación, se señala que dicho precandidato tiene una sentencia por abuso de autoridad que data del 2005, que está rehabilitado de la misma y que incluso esa situación no le impidió postular al Gobierno Regional de Apurímac en el 2014. Replica también que la legislación vigente permite la inscripción de la fórmula presidencial independientemente a las listas congresales y al Parlamento Andino.

Cabe recordar, sin embargo, que en setiembre del 2015 se publicó la ley (N° 31042) de reforma constitucional que impide postular a cargos de elección popular a personas con una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autores o cómplices, por la comisión de delito doloso.

Marcelino Martínez Gonzales, recientemente inscrito en Somos Perú, encabeza la fórmula presidencial que ha sido desestimada por el organismo electoral interno. Nora Bonifaz, fundadora del partido y excandidata a la alcaldía de Lima, integra la plancha y marca distancia de Daniel Salaverry. (Foto: Difusión / Roberto Bernal)

“Salaverry no nos representa, jamás nos puede representar. Y menos presentar listas con gente que desconoce absolutamente. Es un muñequito de torta puesto por la señora Li para hacer caja económica. Nosotros somos un partido que ha nacido en la lucha contra la dictadura de Fujimori. Hemos luchado por la descentralización […] Este señor no nos representa ni en el lado moral, ni de ideología política, porque nosotros nunca hemos sido fujimoristas ni apristas. Hemos tenido relaciones cordiales”, sentencia Bonifaz, quien además cuestiona que el partido cobre S/10.000 por derecho de inscripción de las candidaturas.

El sector de Martínez y Bonifaz también ha presentado una tacha contra de la lista de Salaverry, pendiente de resolución por el órgano electoral del partido.

Solicitud de tacha presentada contra la lista de Daniel Salaverry en las elecciones internas de Somos Perú. (Captura)

José Jeri, integrante del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Somos Perú y precandidato al Congreso por Lima, dice esperar que, pasado el proceso de elecciones internas, el panorama esté más calmado para reforzar el proceso de acercamiento con las bases que no respaldan a Salaverry.

“Definitivamente tienen el derecho de estar en desacuerdo. Es parte de la democracia en Somos Perú, toleramos eso, no hay problema”, expresa.

En el marco del proceso interno, otros nombres que resaltan como precandidatos al Congreso por Lima son Javier Sanguinetti, general de la Policía Nacional en retiro, y Giannina Manrique Mansilla, exdirectora ejecutiva del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios destituida por el Ministerio de Vivienda en el 2017.

En el Callao, encabeza la lista de precandidatos el médico Ciro Castillo Rojo Salas, afiliado al partido a fines de setiembre y excandidato a distintos cargos por los partidos Acción Popular, Peruanos por el Kambio (hoy Contigo) y Alianza para el Progreso.

“Las listas son variopintas, hay gente de todas las clases sociales, de todas las ascendencias. Somos Perú, si algún día fue un partido de los sectores medios, ya no lo es. Somos Perú no es ni de derecha ni de izquierda, es un partido que viene de abajo, de los centros poblados llega a la ciudad”, resalta Jorge Valdez, vocero de la agrupación.

Este Diario intentó comunicarse con Salaverry, pero no fue posible. Por lo pronto, adelantó el lunes en declaraciones a “TV Perú” algunos ejes de campaña relacionados a la reactivación económica, la construcción de viviendas de interés social, atención de demandas de docentes de escuelas públicas, formalización del empleo, reactivación de la pequeña agricultura familiar y firmeza ante la corrupción.

Consultado por su ubicación en el espectro político e ideológico, respondió: "Estoy ubicado de lado de las soluciones. Aquellas propuestas que solucionen un problema, van a ser no solamente recogidas, sino ejecutadas y plasmadas.

DATOS

Según Infogob, entre las autoridades vigentes de Somos Perú están un gobernador regional (Juan Carlos Morillo, en Áncash), un vicegobernador regional, 14 consejeros regionales, 9 alcaldes provinciales, 85 regidores provinciales, 89 alcaldes distritales y 496 regidores distritales.

Además, en el actual Congreso, la bancada del partido tiene 9 integrantes. Empezó la gestión con 11, pero renunciaron Rennan Espinoza, hoy afiliado a Restauración Nacional, y César Gonzales Tuanama, quien aparece como militante de Podemos Perú desde el 29 de setiembre pasado.

VIDEO RECOMENDADO:

Martín Vizcarra: “No maltratemos la buena imagen de las FF.AA”

Martín Vizcarra: "No maltratemos la buena imagen de las FF.AA"