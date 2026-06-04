El partido Somos Perú emitió este jueves un comunicado para deslindar de su expostulante presidencial George Forsyth, quien expresó su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez, y precisó que cualquier respaldo corresponde a una decisión personal y no representa la posición oficial del partido.

La agrupación política señaló que las opiniones vertidas por Forsyth respecto al proceso electoral son de carácter individual y remarcó que ningún militante cuenta con autorización del Comité Ejecutivo Nacional para suscribir alianzas o pronunciarse en nombre de Somos Perú.

“Las opiniones vertidas y/o el respaldo que pudiera efectuar a algún candidato en esta segunda vuelta de Elecciones Presidenciales el militante George Forsyth son a título personal y no representan el sentir del Partido Democrático Somos Perú” , indicó la organización en un comunicado difundido este 4 de junio.

🚨A la opinión pública pic.twitter.com/3AHCO2fP4b — Partido Somos Perú (@SomosPeruOf) June 4, 2026

Asimismo, recordó que cualquier actuación de ese tipo podría ser considerada una falta grave de acuerdo con los estatutos internos de la agrupación. El partido añadió que actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración interna y exhortó a sus militantes y simpatizantes a emitir un voto consciente tras evaluar las propuestas de los dos candidatos que disputan la Presidencia.

El pronunciamiento se conoció luego de que Forsyth confirmara en una entrevista con Exitosa que no votará por Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral. El exalcalde de La Victoria sostuvo que su decisión responde a la coherencia con el mensaje que transmitió durante su campaña presidencial.

“Yo no puedo ni voy a votar por Keiko Fujimori. ¿Cómo voy a votar por un partido que ha llevado al Perú a un caos total?” , afirmó.

Forsyth argumentó que el fujimorismo tuvo responsabilidad en la inestabilidad política registrada en los últimos años y recordó declaraciones del presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, sobre el inicio de dicho escenario a partir de 2016.

Aunque descartó respaldar a la lideresa de Fuerza Popular, el excandidato indicó que aún evalúa las propuestas presentadas por Roberto Sánchez antes de definir su voto. Según explicó, no mantiene una relación cercana con el postulante de Juntos por el Perú y tomará una decisión luego de escuchar con mayor detalle sus planteamientos, especialmente en materia de lucha contra la corrupción.

“Mi opinión será en base a lo que termine de escuchar estos días” , manifestó.

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