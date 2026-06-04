Resumen

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Por Redacción EC

El partido Somos Perú emitió este jueves un comunicado para deslindar de su expostulante presidencial George Forsyth, quien expresó su apoyo a la candidatura de Roberto Sánchez, y precisó que cualquier respaldo corresponde a una decisión personal y no representa la posición oficial del partido.

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