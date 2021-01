Conforme a los criterios de Saber más

Sonia Goldenberg lleva muchos años de periodista. Primero en reportajes televisivos y para la prensa escrita, luego como documentalista y publicando columnas sobre el Perú en “The New York Times”. La última se llamó ‘Perú, el país ingobernable’ (571/2021).

- La pandemia roba cámaras a todo, incluyendo al proceso electoral. ¿Es comprensible, no?

Si este gobierno tiene una responsabilidad es hacer las elecciones el 11 de abril, porque postergarlas va a ser un pandemonio. A [George] Forsyth es al único que no le conviene porque está de bajada. Me parece bien que el gobierno reafirme que serán el 11 de abril, pero no basta anunciarlo, hay que asegurarlo, y no nos han dicho cómo, con rastreos y cuarentena focalizadas.

- Fuera de la polémica sobre la postergación, ¿afecta mucho la pandemia el interés por debatir, por seguir a los candidatos?

Claro, porque, ¿cuál es el plan? Los miembros de mesa tendrían que vacunarse, sino no van a ir. Tiene que ser al aire libre, por turnos o por números, debiera ser más de un día, de acuerdo al DNI. Ya estamos en enero y recién haciendo protocolos en plena campaña. Todas las acciones de lucha contra la pandemia se tienen que tomar. No deberíamos escatimar ningún esfuerzo para tener vacunas, que no pase lo mismo que paso con el oxígeno, que había donaciones que no se aceptaban. Tenemos que acabar con la mentalidad burocrática. Si el gobierno no trae vacunas, que el sector privado las traiga.

- No vemos la polarización de otras campañas.

El problema no es que haya polarización en elecciones, está bien que la haya; el problema es cuando la hay durante un gobierno constituido. Pero faltan debates sobre qué hacer frente a la pandemia.





Lo peor que le podría pasar al Perú es que salga un populista autoritario de izquierda o de derecha; porque tenemos una cultura autoritaria.

- ¿Se va a replantear la polarización fujimorismo y antifujimorismo, habrá otros ejes?

Bueno el APRA quedó fuera de juego, el fujimorismo está golpeado. Hemos visto que no nos ha ido muy bien cuando hemos jugado a los ‘antis’: hemos elegido a presidentes que terminaron involucrados en actos de corrupción. Por eso, creo que sí es dañino que los antis permeen todo y perdamos de vista algo que tiene que tener todos los partidos, que es firmeza con los valores democráticos, respeto a las reglas juego, a no patear el tablero, al balance de poderes.

Sonia Goldenberg. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)

- Esa no es solo una exigencia para los partidos sino para el electorado. No ser tan ‘contraidentitarios’.

Quienes deben estar a la vanguardia en defender los valores democráticos, son organizaciones, personalidades, los medios. Lo peor que le podría pasar al Perú es que salga un populista autoritario de izquierda o de derecha; porque tenemos una cultura autoritaria. Por ejemplo, podemos decir que un sector importante de liberales democráticos han defendido y en algunos casos empujado el cierre del Congreso. Esto es algo que entendió claramente “The New York Times” cuando escribí mi última columna; pero aquí es un tema polémico. Tenemos que sacar lecciones de lo que nos ha pasado y de lo que podría volver a pasarnos. Creo que ha habido una ceguera colectiva con Vizcarra, ha habido una patinada colectiva del sector liberal y progresista con Vizcarra que se burló y se sigue burlando del país, con millones de peruanos que creyeron en él y, hay que decirlo, de los medios que lo apoyaron sin la distancia crítica necesaria.

Martín Vizcarra. (Foto: AP)

- Calificas a Vizcarra de traidor en tu artículo. ¿Esa percepción ya la tenías desde que aceptó ser sucesor de PPK?

Honestamente, al principio sí tenía una cierta ilusión de que iba a ser un líder que iba a luchar contra la corrupción; pero para mí fue clave el cierre del Congreso. Al margen del debate de si es o no constitucional cerrar el Congreso, que es un tema debatible; fue una medida autoritaria que nos ha hecho mucho daño. Lo vemos con el deterioro de la política, con este Congreso que ha sido elegido muy rápidamente, sin reelección . El país estaba en un rumbo al desarrollo económico y de pronto 3 presidentes en 10 días, instituciones súper desacreditadas.

- ¿Hubiera sido mejor entenderse con el Congreso pasado?

Definitivamente. Fujimori cerró el Congreso inconstitucionalmente. Esta vez hay un argumento que a mí me parece forzado. Nos ha hecho daño, este Congreso es tan corrupto como el anterior pero más populista, ha causado estragos como vacar a Vizcarra en plena pandemia. En retrospectiva, cerrar el Congreso ha hecho un grave daño al país, y ha sentado un precedente igual que lo sientan estas vacancias. Hugo Palma decía en un artículo que en el Perú es más fácil vacar a un presidente que cobrar una multa de tránsito.

- Hemos normalizado medidas extremas.

No sé qué tan bueno o malo hubiera sido un gobierno de PPK pero te puedo asegurar que en este momento tendríamos vacuna. En retrospectiva, debimos ser más críticos de la vacancia de PPK.

PPK. (Foto: GEC)

- Y si no se vacaba a Vizcarra, ¿crees que tendríamos vacuna con él?

La verdad que no. Vizcarra nos mintió. Nos dijo que íbamos a tener vacuna en unos meses. Es cierto que en alguna medida esta turbulencia ha contribuido, pero no es la razón por la que no tenemos vacuna.

- Pero hay razones que excede a PPK, Vizcarra y a Sagasti, y es la desconfianza y burocracia que paralizan a los funcionarios.

Eso sí es cierto. Tenemos una mentalidad burocrática que se explica por la manera en que actúa la Contraloría, y los funcionarios tienen miedo de tomar decisiones. En este momento excepcional, no puede salir la ministra de salud a explicar las razones burocráticas por las que no hay vacuna. Es inaceptable que no se haya cerrado contrato y el Perú tenga que estar en una situación crítica. Ahí se requería liderazgo. Sagasti está entre la espada y la pared porque tenemos que tener elecciones el 11 de abril y tomar todas las medidas necesarias para tener vacunas.

- Lo describes como un prestigiado tecnócrata en tu artículo. Pero no ha hecho gestión pública.

Que sea una persona íntegra y honesta, ya es bastante. Lo que sí tiene que demostrar ahora es que tiene liderazgo, es el momento de actuar rápidamente. Su responsabilidad es llevarnos a elecciones y para eso tiene que hacer 3 cosas: no escatimar ningún esfuerzo en salvar a las personas y tener vacunas, aunque sea que las traiga el sector privado, para vacunar al sector salud y a los miembros de mesa. Sino lo hace, estaremos en problemas realmente serios.

Verónika Mendoza. (Foto: Andina)

- Hablemos de los actores de la campaña. Solo Verónika en la izquierda, varios en el centro y las derechas divididas.

Es muy difícil hacer pronósticos. Me parece muy bien que haya debates de izquierda y derecha. Quizá lo más grave que nos está pasando es que con el descrédito de la política, es que la gente no ha tenido tiempo de ponerse a pensar por quién va a votar. Vizcarra no era de izquierda ni de derecha y se convirtió en un caudillo autoritario.

- Caudillo autoritario que no podía influir en el Poder Judicial.

Hemos endiosado a fiscales que eran héroes nacionales y después de 4 años resulta que no hay ninguna persona sentenciada y muy pocos acusados. Ha habido muchos fuegos artificiales y prisiones preventivas violando los derechos de los inculpados. Ha habido un clamor comprensible por justicia ante la corrupción. Pero eso nos ha llevado a pasar por alto cosas indispensables como el debido proceso. Al margen de si el poder político manipula al PJ, sí ha habido una lucha anticorrupción desde el poder, y eso le ha permitido a Vizcarra tener popularidad, cerrar el Congreso y protegerse de la justicia. Claro, eso tiene un límite. Los fiscales que él tanto alabó, ahora lo investigan a él.

- ¿Qué te pareció que pidieran la inhabilitación de Fuerza Popular?

Me parece un atropello inaceptable. ¿Cómo vas a suspender un partido político? Ha habido un exceso de carta blanca y empoderamiento a fiscales que han abusado de la lucha anticorrupción, que es absolutamente legítima, pero no se puede hacer sin respetar el debido proceso.

Sonia Goldenberg. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)

- Sagasti ha hablado de sus proyectos prioritarios, y no ha mencionado Chinchero, al que tú tanto te opones.

Para Vizcarra era un proyecto bandera. Me alegro que no esté entre lo prioritario para Sagasti. Pero en febrero se ha anunciado un masivo movimiento de tierras pese a observaciones de Contraloría, Defensoría, y un juicio que hay en el Cusco. El legado de Sagasti no haber evitado, por inacción, la destrucción del valle Sagrado.

- ¿Cómo esperas que lleguemos al Bicentenario?

Quisiera que los peruanos y la prensa contribuyan a examinar a los candidatos en todos los temas relevantes. Tenemos que construir una república que cumpla con sus promesas. Contribuir a activar el amor por el Perú. Somos una cabeza de civilización como pocos en el mundo. Quisiera que elijamos a un demócrata con un plan para sacar al Perú adelante, al margen del color político.

