La excongresista Susy Díaz será precandidata a diputada por Somos Perú en el marco de las elecciones generales del 2026, según anunció la presidenta de dicho partido político, Patricia Li.

A través de su cuenta oficial en Facebook, Li Sotelo hizo el anuncio luego de sostener un almuerzo con la exparlamentaria y otros personajes en un restaurante de la capital.

Como se recuerda, Susy Díaz fue congresista de la república en el periodo legislativo comprendido entre 1995 y 2000. Se hizo famosa por hacer su campaña vestida con plumas y lentejuelas.

En aquella ocasión la entonces vedette postulo al Parlamento con el Movimiento Independiente Agrario (MIA). Fue la única representante de dicho partido que obtuvo una curul con 10 mil 280 votos.

Susy Díaz fue denunciada en el año 2000 por presuntamente recibir dinero para realizar un viaje a la ciudad de Arica, Chile, a fin de no asistir a la sesión del pleno que votaría el referéndum en contra de la ley de interpretación auténtica en 1998.

Por ello, en el 2009 el Poder Judicial la condenó a tres años de prisión suspendida por el delito de cohecho activo, por supuestamente recibir dinero de Vladimiro Montesinos, así como pagar una reparación civil de S/200 mil.

Años después, en el 2023, la deuda fue finalmente anulada luego que la Fiscalía de la Nación no encontrara la presencia de dinero recibido por la red de corrupción de Montesinos Torres, tras varias investigaciones.