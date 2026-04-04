A menos de una semana de las Elecciones Generales 2026, los Tambos del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se han convertido en puntos clave de capacitación en diversas zonas rurales del país. En estos espacios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinda orientación a electores, personeros y miembros de mesa con miras a los comicios del próximo 12 de abril.

Las jornadas de capacitación se desarrollan en centros poblados de difícil acceso, donde personal de la ONPE las de sufragio y las funciones que deberán cumplir los ciudadanos durante la jornada electoral.

En el Tambo Industrial, ubicado en la provincia de Datem del Marañón, región Loreto, más de 30 pobladores participaron en una de estas sesiones informativas. Entre ellos estuvo María Chota, quien conoció por primera vez de manera detallada cómo se desarrolla el proceso electoral y cuáles son las responsabilidades de los miembros de mesa.

Experiencias similares se replican en otras regiones del país. En el Tambo Pomapukio, en Ayacucho, la capacitación alcanzó a comunidades situadas a más de 3400 metros sobre el nivel del mar, donde los asistentes recibieron orientación práctica mediante la simulación del proceso de votación.

Para estas actividades, la ONPE emplea materiales como actas y cédulas de sufragio, con el fin de recrear condiciones reales. Además, se complementa la capacitación presencial con la plataforma virtual ONPEduca, que permite reforzar los conocimientos de los participantes.

Desde el Ejecutivo, la titular del Midis, Lily Vásquez, destacó el rol de los Tambos como espacios fundamentales para acercar información oficial a la población rural. Asimismo, subrayó la articulación con la ONPE para promover una participación informada en las elecciones del 12 de abril, especialmente en las zonas más alejadas del país.

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