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Ciudadanos y miembros de mesa en centros poblados continúan su capacitación de cara a elecciones generales. (Foto: ONPE)
Ciudadanos y miembros de mesa en centros poblados continúan su capacitación de cara a elecciones generales. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

A menos de una semana de las Elecciones Generales 2026, los Tambos del Programa Nacional PAIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) se han convertido en puntos clave de capacitación en diversas zonas rurales del país. En estos espacios, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brinda orientación a electores, personeros y miembros de mesa con miras a los comicios del próximo 12 de abril.

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