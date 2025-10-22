El Tribunal Constitucional (TC) aprobó la medida cautelar planteada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y dispuso que se suspenda la ejecución del fallo del Poder Judicial que buscaba que el partido Unidad Popular, liderado por Duberlí Rodríguez, pueda inscribirse de manera retroactiva para participar en elecciones generales del 2026.

Según informaron este miércoles 22 de octubre, por mayoría el pleno del TC declaró fundado el recurso que presentó el JNE junto a la demanda competencial en contra del Poder Judicial.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Con esto, el tribunal dispone que se suspendan los efectos de todas las resoluciones emitidas a favor de Unidad Popular y que buscaban que se considere como fecha de inscripción del partido de Duberlí Rodríguez el último día del plazo para que pueda participar en las elecciones generales de abril del 2026.

El TC aprueba medida cautelar del JNE contra el Poder Judicial por caso Unidad Popular.

📌 El Tribunal Constitucional declaró fundada la solicitud de medida cautelar presentada por el @JNE_Peru y dispuso suspender los efectos de las resoluciones que emitió el @Poder_Judicial_ en los que ordena inscripción del partido político Unidad Popular.👉https://t.co/UKxENKP4c9 pic.twitter.com/CH3OGCBMGl — Tribunal Constitucional del Perú (@TC_Peru) October 22, 2025

En su comunicado, el TC indica que analizaron el caso y determinaron que la medida cautelar mantendrá sus efectos hasta que se pronuncien sobre el fondo del caso en una sentencia definiiva.

Con esto también se restringe la emisión de nuevas resoluciones que puedan afectar el cronograma del proceso electoral del próximo año.

En respuesta, Unidad Popular emitió un comunicado en el que, además de cuestionar que el TC no haya permitido que participen en la audiencia de este caso como parte afectada, advirtió que el tribunal estaba invadiendo el fuero del magistrado que falló a su favor.

“Siempre Unidad Popular ha tenido la razón y el derecho de su lado. Lamentamos que el JNE y ahora el TC se parcialicen con l partido de extrema derecha: Avanza País, que interpuso la ilegal tacha para dejar fuera de carrera a UP y a dos partidos más del campo popular”, manifestaron.