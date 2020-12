Conforme a los criterios de Saber más

Por Ana Bazo Reisman e Isabel Ayma

La red social Tik Tok -popular entre adolescentes y jóvenes- ya es utilizada por algunos aspirantes al sillón presidencial bajo estrategias aún incipientes. Expertos recalcan que la plataforma tiene potencial para masificar una campaña electoral, pero que eso no necesariamente garantiza votos.

Se trata de una herramienta generalmente asociada a contenido de entretenimiento y retos virales. Sin embargo, en los últimos meses ha demostrado que también funciona para informar en contextos de absoluta seriedad, tales como el de la última crisis política en el país y la movilización de jóvenes en contra del gobierno de Manuel Merino. Para prueba, el conjunto de videos con uno de los ‘hashtags’ relacionados con las manifestaciones superó las 38 millones de vistas.

Con la prohibición de los tradicionales mítines por la pandemia Covid-19, la digitalización de las campañas electorales con miras a abril de 2021 se convierte en un imperativo casi obvio. Pero, ¿funcionarían en Tik Tok? De los 23 candidatos que se perfilan para disputarse la presidencia de la República, hasta el cierre de esta nota, solo seis tienen cuentas personales en esta red social.

Se trata de George Forsyth (Victoria Nacional); Daniel Salaverry (Somos Perú); Nidia Vílchez (Partido Aprista Peruano); Francisco Diez Canseco (Perú Nación); Daniel Urresti (Podemos Perú); y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). No obstante, solo los primeros cuatro han subido contenido. También vale decir que la diferencia por cantidad de seguidores entre uno y otro postulante es abismal.

El resto de candidatos ha preferido mantenerse -hasta el momento- alejado de la red social. Lo mismo ocurre con la mayoría de partidos políticos.

Candidato Partido político Cuenta personal de Tik Tok Videos subidos (hasta el cierre de esta nota) Seguidores (hasta el cierre de esta nota) Daniel Salaverry Somos Perú Sí 5 18,900 George Forsyth Restauración Nacional Sí 3 577 Francisco Diez Canseco Perú Nación Sí 4 21 Nidia Vílchez Partido Aprista Peruano Sí 1 114 Daniel Urresti Podemos Perú Sí Ninguno 3 Rafael López Aliaga Solidaridad Nacional Sí Ninguno 8





¿Qué contenido publican los candidatos?

Aunque ningún postulante a la presidencia prioriza esta plataforma, quienes sí han compartido videos dan cuenta de una diversidad de estrategias (o de falta de ellas). George Forsyth, el candidato con mayor preferencia en la última encuesta El Comercio-Ipsos, ha utilizado su cuenta en Tik Tok para promover, en un primer video, su propuesta de incluir a los jóvenes al Acuerdo Nacional.

En un segundo video, se mostró a sí mismo en una fábrica de postres en Lambayeque e intentó reproducir la escena de una película adaptada del libro Charlie y la Fábrica de Chocolate. En su último video, también musicalizado, aparece en un mercado con personas que le piden fotos y abrazos. Además, Forsyth utiliza una cuenta alterna con la que concentra poco más de dos mil seguidores. En ella, ya ha subido 40 videos sobre actividades de campaña y algunas entrevistas en medios.









Daniel Salaverry es uno de los candidatos con menores porcentajes de apoyo en el sondeo mencionado. De acuerdo con el estudio, capitaliza solo un 3% de intención de voto. Sin embargo, es el postulante más popular en Tik Tok, con más de 18,700 seguidores y casi 60 mil ‘me gusta’. En sus apenas cinco videos, se muestra junto a su esposa, bailando diversas coreografías.













Francisco Diez Canseco, cuya intención de voto no se logra definir en la encuesta de El Comercio-Ipsos, pues tanto él como su partido Perú Nación ingresan a la categoría “otros”, también es activo en Tik Tok. Sus cuatro videos son variados: desde una receta de ensalada de quinua hasta propuestas relacionadas con educación y políticas de protección animal.









Nidia Vílchez es otra candidata que no figura entre los primeros doce en intención de voto. La aspirante ya incursionó en Tik Tok con un solo video, donde describe su perfil e invita a personas a seguirla.





Comunicar en pocos segundos

Tik Tok, de origen chino, tiene apenas dos años de lanzamiento y se basa en la publicación de videos cortos. Estos pueden durar hasta 15 segundos o ser agrupados en serie hasta por 60 segundos. Como plataforma de campaña electoral, presenta ciertas limitaciones para los candidatos.

La primera, como lo señalamos anteriormente, es que no tiene opción de pauta publicitaria. La segunda es que, si bien apunta a un público bastante joven, no hay una medición exacta sobre las edades de sus consumidores en el Perú. Pueden ser adultos, pero se desconocen números aproximados. La propia compañía no ha revelado estudios globales en ese sentido.

En diálogo con El Comercio, el consultor en comunicación corporativa y director de comunicaciones de Milenium Group Perú, Alonso Salinas Cépeda, destacó que Tik Tok tenga la particularidad de viralizar contenido más fácilmente que otras redes sociales.

“Actualmente, uno entra a Facebook, Instagram, Twitter e incluso YouTube y se encuentra videos de Tik Tok compartidos con mucha facilidad. Yo creo que la peculiaridad de esta red está en que democratiza el contenido porque no es necesario tener una cuenta para visualizarlo. Entonces, si uno suma la característica de democratización de contenido a las posibilidades informativas que tiene tanto Tik Tok como las otras redes, es evidente su potencial de uso en campañas electorales”, refirió Salinas.

Para el especialista en redes sociales y consultor en comunicación digital, Juan Carlos Luján, Tik Tok se presenta como una plataforma de liberación frente a otras redes. “Es un espacio mucho menos catártico, como suelen ser otros espacios, donde abundan los políticos tradicionales y los líderes de opinión. El espacio de Tik Tok se presenta más juvenil, empático y muy visual”, dijo Luján.

Pero la cantidad de seguidores, ‘likes’ o compartidos que pueda acumular un candidato no necesariamente le garantiza votos.

Sobre este punto, la politóloga Kathy Zegarra Díaz indica que el escenario de reciente crisis política puede haber influido en el criterio y la rigurosidad que tendrán los electores al momento de evaluar a los candidatos. Esto incluye a aquellos votantes cuya base informativa está fuera de los medios tradicionales.

“Sí considero que nos encontramos en un momento que demanda mayor atención por parte de los electores. Pero me parece también importante entender que el voto se viabiliza por diversas razones. Existen los votos emocionales, los ideológicos, el voto ‘anti’ o los votos por diferentes temáticas de interés. Con lo ocurrido, yo creo que sí habrá un alza de alerta entre los jóvenes y me parece, en todo caso, saludable que se expongan temas políticos en las redes sociales que ellos utilizan más, como Tik Tok. Es importante y es un buen síntoma de los candidatos que renueven canales de información y que esta sea digerible”, dijo Zegarra.

Debido a que la plataforma se mueve con ‘hashtags’, los candidatos buscan posicionarse con sus nombres en etiquetas. Por ejemplo, con el hashtag ‘#GeorgeForsyth’ ya existen más de 1 millón 200 mil visualizaciones de videos. Sin embargo, ¿cómo llegan a calar los mensajes visuales de Tik Tok en potenciales electores?

Por referirnos a los dos candidatos mejor posicionados en Tik Tok, que son Daniel Salaverry y George Forsyth, vemos que el tipo de contenidos de uno y otro es muy diferente. Salaverry ha preferido mostrar un lado personal y menos político. Forsyth, por su parte, ha dirigido, en su mayoría, mensajes concretos sobre su aspiración electoral.

“Salaverry se ha ido más por estos ‘challenges’ o retos de baile. Y, claro, en concreto, eso no te dice nada sobre su campaña. Solo ha preferido guiarse por las tendencias virales. La popularidad es relativa. A él le ha funcionado muy bien -y por eso su gran cantidad de seguidores- utilizar los ‘hashtags’ o la música de estos retos virales. Forsyth, por su parte, tiene tanto su cuenta personal, con un número muy pequeño de seguidores y contenido, y otra cuenta que es propiamente de campaña, que se llama ‘yoamoalperu’. Efectivamente, a diferencia de Salaverry, es contenido más serio que tiene una marcada estrategia de mostrar el recorrido del candidato en sus diferentes viajes al interior del país”, acota el estratega Alonso Salinas.

El público y los potenciales electores

Juan Carlos Luján sostiene que, si bien Tik Tok o cualquier otra red social que aprovechen los candidatos no son determinantes para la captación de electores, sí permiten un acercamiento similar al que, de alguna manera, se buscaba en actividades presenciales, como los mítines. No obstante, apunta que el contenido tiene que seguir un orden y una estrategia para lograr esa conexión.

“Considero que las redes son fundamentales para crear un vínculo entre el posible elector y el candidato. El contenido tiene que ser recurrente para generar comunidad. Responder comentarios o mensajes también tiene una retribución. Al igual que en las campañas tradicionales, el posible elector quiere sentirse escuchado. Debemos recordar que el público de Tik Tok arranca desde los 13 años y abarca al segmento de nuevos electores o personas que están entre los 18 años. Son personas que no necesariamente ven televisión o escuchan la radio para informarse, sino que recurren a herramientas digitales como esta”, señala.

Para Alonso Salinas, el mensaje que se expone en la plataforma puede incluso trascender al propio universo mayormente adolescente de Tik Tok.

“Es cierto que una buena parte de personas que utilizan Tik Tok no están en edad de votar, pero sí tienen la capacidad de difusión entre familiares adultos. Eso no es un detalle menor cuando el objetivo es llamar la atención de todos los potenciales electores. No diría que Tik Tok es determinante, pero sí que es un vehículo adicional para llegar, incluso indirectamente, al público que finalmente tiene capacidad de voto”, expresa.

De acuerdo con la Ley N° 31046, publicada en setiembre de este año y que modificó la Ley de Organizaciones Políticas en su título sobre financiamiento de partidos, los candidatos pueden valerse de las redes sociales para contratar publicidad diariamente, entre los 60 y los dos días previos al proceso electoral. Las reglas solo obedecen a pauta publicitaria pagada, lo cual es inaplicable para Tik Tok. Sin embargo, el contenido de cualquier propaganda electoral sí se rige por los mismos principios de autenticidad (para el caso de las ‘fake news’) y de igualdad y no discriminación, que establece la norma.

