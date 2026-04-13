El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló en entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva que el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa encargada del traslado de material electoral, Galaga, el cual no fue entregado.

Gálvez aseguró que, por lo pronto, se advierte una grave negligencia pero no se puede afirmar si hubo intencionalidad en afectar el proceso electora.

“Eso se determinará con las investigación, pero de plano ya se está investigando la presunta comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa", dijo.

“Se presume la existencia de una concertación ilegal que puede dar origen a una posible colusión. No podemos afirmar ni negar, eso se está investigando, ahora, que ha habido una negligencia total, la ha habido”.

Para la máxima autoridad del Ministerio Público, corresponde ahora a la Junta Nacional de Justicia, iniciar una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto y determinar si corresponde su destitución o no.

“Para ello la JNJ debe iniciar una investigación preliminar y luego un proceso disciplinario de destitución y en ese momento puede separarlo del cargo, pero para eso va a pasar por lo menos un mes”, enfatizó.