Resumen

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Tomás Gálvez indicó que corresponde a la JNJ decidir si destituyen a Piero Corvetto de la ONPE. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
Tomás Gálvez indicó que corresponde a la JNJ decidir si destituyen a Piero Corvetto de la ONPE. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
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El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló en entrevista con el podcast ‘Siempre a las 8′ con Milagros Leiva que el Ministerio Público investiga la posible comisión del delito de colusión entre funcionarios de la ONPE y la empresa encargada del traslado de material electoral, Galaga, el cual no fue entregado.

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