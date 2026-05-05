La Asociación Civil Transparencia informó que se registraron “graves incidencias” en locales de votación en Lima Metropolitana que afectaron el desarrollo de la jornada de la primera vuelta en las Elecciones 2026. Esto ocurrió en lugares focalizados, por lo que solicitaron que haya investigaciones céleres, exhaustivas y no politizadas para dar con los responsables.

En su presentación este martes, la institución civil señaló que en términos generales los comicios se llevaron a cabo “con normalidad” pero con problemas graves que causaron retrasos en la instalación de decenas de locales de votación en la capital.

“Se registraron graves incidencias de carácter logístico y operativo en la llegada y repliegue de material electoral en lugares específicos de Lima Metropolitana que tuvieron impacto en el desarrollo de la jornada electoral”, señaló Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, quien luego respaldó la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de no aprobar pedidos de nulidad de los comicios ni de elecciones complementarias.

Observaciones de Transparencia sobre jornada electoral de la primera vuelta.

“Las graves incidencias afectaron la votación en locales focalizados de Lima Metropolitana pero no existe evidencia que hayan sido sistemáticos ni intencionales. Ello, con el desarrollo normal de la jornada electoral en el resto de regiones permite concluir que no existe un escenario de fraude o de una distorsión de la voluntad popular”, explicó.

En esa línea, mencionó que los resultados del conteo rápido que realizaron con apoyo de Ipsos le brinda un nivel de confianza a los resultados oficiales por su alto nivel de precisión, lo que suma a su confianza a que no se registró un fraude. También mencionó que solo en Lima Metropolitana hay 2.250 locales de votación y que hubo retrasos graves en 250 de ellos, donde casi todos los problemas se solucionaron con la ampliación de horarios y el segundo día de la jornada electoral el lunes 13 de abril.

Hoy presentamos nuestro Segundo Informe de Observación Electoral. Revísalo en el siguiente link: https://t.co/qmzpGISzIw pic.twitter.com/lRBKArKmey — Transparencia Perú (@ACTransparencia) May 5, 2026

Sin embargo, en estos casos Transparencia destaca que verificó “inconvenientes graves por material tardío, desorden generalizado exacerbado por la falta de información y explicaciones por funcionarios de la ONPE” e incidencias por la carencias en la implementación de la solución tecnológica STAE, la cual saludan que haya sido descartada para la segunda vuelta.

“El JNE ha tenido una explicación detallada y estadística con la cual concluyó que la llegada tardía de material en las mesas fue muy mitigado por la ampliación del domingo y del lunes, y el resto del ausentismo tiene un bajo poder explicativo como único factor. El JNE es la máxima autoridad electoral y ha tomado una decisión de no hacer elecciones complementarias”, dijo el titular de Transparencia.