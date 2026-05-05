Resumen

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Transparencia brindó su segundo informe preliminar luego de la primera vuelta. (Facebook: Transparencia)
Transparencia brindó su segundo informe preliminar luego de la primera vuelta. (Facebook: Transparencia)
Por Redacción EC

La Asociación Civil Transparencia informó que se registraron “graves incidencias” en locales de votación en Lima Metropolitana que afectaron el desarrollo de la jornada de la primera vuelta en las Elecciones 2026. Esto ocurrió en lugares focalizados, por lo que solicitaron que haya investigaciones céleres, exhaustivas y no politizadas para dar con los responsables.

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