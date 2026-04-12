El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE a suspender la publicación de resultados electorales hasta que culmine completamente la jornada electoral este lunes 13 de abril, tras los problemas que impidieron votar a más de 63 mil ciudadanos.

“Exhortamos al JNE y a la ONPE a suspender la publicación de resultados hasta mañana a las 6 p.m., donde se culmina por completo con la jornada electoral”, señaló.

Henzler explicó que esta medida busca no interferir en el derecho al voto de los electores que aún deben acudir a las urnas, luego de que se registrara la falta de material electoral en los locales de votación.

En esa línea, informó que la propia organización decidió no difundir su conteo rápido durante la noche.

“Para asegurar a aquellos votantes que todavía ejercerán su voto mañana (lunes), esta noche no daremos resultados de nuestro conteo rápido integral”, indicó.

La cabeza de la asociación civil se refirió a los “errores de la ONPE en no asegurar el material en sus locales”.

El JNE dispuso que la jornada electoral se extienda hasta las 6pm del lunes para que aquellas personas que se quedaron sin votar puedan hacerlo este día. “Saludamos la decisión del JNE”, dijo Henzler.

Finalmente, el titular de Transparencia instó a la ONPE a trabajar de manera continua para garantizar que los ciudadanos afectados puedan ejercer su derecho al voto.

“Instamos a la ONPE a que trabaje durante toda la noche para garantizar las condiciones necesarias para la votación de los más de 63 mil electores”, concluyó.