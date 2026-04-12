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Álvaro Henzler, presidente de Transparencia.
Álvaro Henzler, presidente de Transparencia.
Por Redacción EC

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Álvaro Henzler, exhortó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la ONPE a suspender la publicación de resultados electorales hasta que culmine completamente la jornada electoral este lunes 13 de abril, tras los problemas que impidieron votar a más de 63 mil ciudadanos.

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