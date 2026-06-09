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Omar Awapara, secretario general de Transparencia.
Omar Awapara, secretario general de Transparencia.
Por Redacción EC

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, invocó a la ciudadanía a mantener la calma y esperar los resultados oficiales que emitirá la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de la expectativa por los resultados de la segunda vuelta electoral.

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