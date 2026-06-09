El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, invocó a la ciudadanía a mantener la calma y esperar los resultados oficiales que emitirá la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en medio de la expectativa por los resultados de la segunda vuelta electoral.

Asimismo, exhortó a los actores políticos a comprometerse con el respeto y reconocimiento de los resultados que sean proclamados por las autoridades electorales.

Durante la presentación de la Declaración Preliminar de la Misión de Observación a Largo Plazo de la Segunda Elección Presidencial, Awapara señaló que aún existen elementos pendientes dentro del proceso de cómputo, como el conteo de votos provenientes del extranjero y la resolución de actas observadas que se encuentran en evaluación por parte de los jurados electorales especiales.

En ese sentido, consideró recomendable esperar “algunos días más” antes de emitir conclusiones definitivas sobre el desenlace de la elección.

“Mantener la calma y esperar los resultados de la ONPE, esa fue nuestra invocación en el domingo en la noche. El resultado final solo lo vamos a saber cuando termine el conteo de votos al 100%, eso incluye los votos del extranjero, de estas actas en los jurados electorales especiales y esto puede tardar unos días más”, dijo.

En este informe, Transparencia destacó que las medidas preventivas adoptadas por los organismos electorales permitieron que la jornada del 7 de junio se desarrollara con normalidad y sin mayores incidentes.

La organización señaló que las acciones implementadas por la ONPE y el JNE evitaron la repetición de los problemas registrados durante los comicios del 12 de abril, especialmente aquellos relacionados con la logística y el desarrollo del proceso.

Asimismo, destacó la masiva presencia de personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú en los centros de votación, lo que fortaleció los mecanismos de vigilancia y control ciudadano durante el sufragio.

Exhortación

Para la etapa final del proceso electoral, Transparencia exhortó a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad y dentro de los cauces institucionales respetando los resultados de esta segunda vuelta presidencial.

Del mismo modo, recomendó respetar los mecanismos legales previstos para la presentación de observaciones, impugnaciones o recursos electorales, evitando promover narrativas que puedan debilitar la confianza ciudadana en el sistema electoral.

La asociación subrayó que cualquier controversia debe resolverse mediante los procedimientos establecidos por la ley y las autoridades competentes.