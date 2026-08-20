El once de agosto de 2026, durante una entrevista con RPP Noticias, el candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Samuel Daza, se refirió a la situación de la población penitenciaria en el país y aseguró que una proporción importante de las personas privadas de libertad se encuentra en prisión por incumplir obligaciones alimentarias.

“Me comentó parte de nuestro equipo técnico, donde está el general Zanabria y el general Felipe Monroy, que de 100 presos en este momento, 30 están por asistencia alimentaria”, dijo Daza.

La declaración equivale a sostener que aproximadamente el 30% de la población penitenciaria del Perú se encuentra recluida por incumplir obligaciones alimentarias.

PerúCheck revisó las estadísticas oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y encontró una cifra considerablemente menor.

¿Cuántos presos hay por incumplimiento de la obligación alimentaria?

Según el reporte ‘Población penal por delitos específicos según situación jurídica’, disponible en el Sistema de Información Estadístico Penitenciario (SIEP) del INPE, en mayo de 2026 había 105.939 personas privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios del país.

De este total, 39.330 se encontraban procesadas y 66.609 ya habían recibido una sentencia. Dentro de ese universo, el INPE registra 2.672 personas por incumplimiento de la obligación alimentaria, cifra que representa apenas el 2,52% del total de la población penitenciaria, no el 30% como menciona el candidato de Fuerza Popular. De ellas, 710 se encontraban procesadas y 1.962 habían sido sentenciadas.

En términos sencillos, esto significa que por cada 100 personas privadas de libertad en el Perú, aproximadamente dos o tres están recluidas por incumplimiento de la obligación alimentaria, y no 30 como afirmó Daza.

El incumplimiento de la obligación alimentaria tampoco está entre los principales delitos de la población penal

Los datos del INPE permiten dimensionar también qué delitos concentran las mayores proporciones de la población penitenciaria.

El robo agravado ocupa el primer lugar, con 21.432 internos, equivalentes al 20,23% del total. Le sigue la violación sexual de menor de edad, con 12.430 personas (11,73%), y el tráfico ilícito de drogas, con 8.441 (7,97%).

Más abajo aparecen otros delitos como homicidio calificado-asesinato, con 3.411 internos; actos contra el pudor en menores de 14 años, con 2.895; y hurto agravado, con 2.859. Recién después figura el incumplimiento de la obligación alimentaria, con 2.672 personas y una participación de 2,52% sobre el total.

Las propias estadísticas penitenciarias muestran que el incumplimiento de la obligación alimentaria está lejos de representar tres de cada diez casos dentro de los establecimientos penitenciarios.

PerúCheck solicitó precisiones a Samuel Daza

PerúCheck se comunicó con el área de prensa del candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Samuel Daza, para conocer la fuente del dato mencionado durante su entrevista con RPP Noticias y determinar si el porcentaje correspondía a algún universo distinto al total de la población penitenciaria.

El responsable indicó que haría las consultas correspondientes, pero hasta el cierre de esta nota no brindó mayor información.

Conclusión

Samuel Daza, candidato a la alcaldía de Lima por Fuerza Popular, afirmó que “de 100 presos, 30 están por asistencia alimentaria”, lo que equivale a señalar que aproximadamente el 30% de la población penitenciaria se encuentra recluida por este motivo. Sin embargo, el reporte oficial del INPE correspondiente a mayo de 2026 registra 2.672 personas privadas de libertad por incumplimiento de la obligación alimentaria de un total de 105.939 internos, equivalente al 2,52%. Esto representa aproximadamente dos o tres de cada 100 presos y no 30. Por estos motivos, PerúCheck califica esta afirmación del candidato de Fuerza Popular como falsa.