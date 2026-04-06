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Tribunal de Honor exhorta a revisar hojas de vida y planes de gobierno antes de votar el 12 de abril. (Foto: Andina)
Tribunal de Honor exhorta a revisar hojas de vida y planes de gobierno antes de votar el 12 de abril. (Foto: Andina)
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El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a la ciudadanía a revisar minuciosamente las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos como paso previo para emitir un voto consciente e informado en las Elecciones Generales 2026, previstas para este domingo 12 de abril.

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