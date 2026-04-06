El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral exhortó a la ciudadanía a revisar minuciosamente las hojas de vida y los planes de gobierno de los candidatos como paso previo para emitir un voto consciente e informado en las Elecciones Generales 2026, previstas para este domingo 12 de abril.

A través de la Exhortación N.º 12, el organismo recordó que los ciudadanos tienen el derecho fundamental de acceder, conocer y evaluar las propuestas de las candidatas y candidatos inscritos en la contienda electoral.

En ese sentido, instó a la población a consultar esta información en la plataforma oficial “Voto Informado” del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), donde se encuentran disponibles los perfiles y planes de gobierno de los postulantes.

Tribunal de Honor del #PactoÉticoElectoral exhorta a la ciudadanía a revisar minuciosamente las hojas de vida y planes de gobierno de los actores políticos como paso previo para poder ejercer un voto consciente e informado este domingo 12 de abril. pic.twitter.com/Ylwt6CUYxQ — JNE Perú (@JNE_Peru) April 6, 2026

Asimismo, el Tribunal de Honor recordó que desde la fecha está prohibida la difusión o publicación de encuestas de intención de voto en los medios de comunicación, por lo que recomendó tomar como información veraz únicamente las comunicaciones emitidas por las entidades del sistema electoral, como el JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“El llamado es a revisar minuciosamente las hojas de vida y planes de gobierno de los actores políticos como paso previo para poder ejercer un voto consciente e informado”, señala el documento suscrito por la presidenta del Tribunal de Honor, Mariela Noles Cotito, junto a los miembros Carol Zavaleta Cortijo y Oscar Salazar Gamboa.

Finalmente, el organismo enfatizó la importancia de que los electores comparen las propuestas y evalúen su viabilidad, a fin de fortalecer la calidad del voto en el actual proceso electoral.

El Ministro despliega fuerzas integradas en 27 distritos de alto impacto en Lima, La Libertad, Ámbayec, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco. Inversión de 7 millones de soles, 200 efectivos por fuerza (Policía, FF.AA., Serenazgo). Incluye Plan Celador con 6.500 efectivos, 5.609 policías nuevos, Corredor Seguro, videovigilancia (40 mil cámaras en 30 días) y puesto de auxilio rápido. Gobierno invierte 205 millones en tecnología contra el delito.

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