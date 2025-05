3. Susan Prieto, cantante

“No tengo seguridad ni siquiera con mis datos personales”

Me enteré, porque estaba viendo videos en TikTok y me salió uno sobre este tema, de curiosa entré a la página [del JNE] para ver si mamá y yo estábamos. Salió que yo estaba afiliada a Nueva Gente y pensé: “qué, no puede ser, jamás les he dado mis datos personales”. Y tampoco es que haya firmado un documento a cambio de una gaseosa y galleta, nada de eso.





Esta semana me llamó Carlos Vega Pereda [secretario general de Nueva Gente], me ofreció disculpas y me dijo que algunas personas habían tratado de comprar su partido y que le enviaron personeros falsos y estos son los que han afiliado. Y me contó que había personas que habían sido afiliados sin su consentimiento, pero que, al conocer su partido, decidieron quedarse. Yo le dije que me quería desafiliar. Intentó ser persuasivo para que haga este trámite ante su partido. Pero no, aunque el trámite sea engorroso lo haré ante el JNE cuando tenga tiempo y por afiliación indebida.





Definitivamente, esta situación me genera desconfianza, no tengo seguridad ni siquiera con mis datos personales. Dios sabe cómo habrán conseguido estos datos, no solo se trata de una firma, sino de una huella digital. Mañana me pueden afiliar a cinco líneas telefónicas. Eso me da miedo y temor.