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Misión de Observadores de la Unión Europea anuncia despliegue para la segunda vuelta electoral. (Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec)
Misión de Observadores de la Unión Europea anuncia despliegue para la segunda vuelta electoral. (Fotos: Diana Marcelo/ @photo.gec)
Por Redacción EC

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) desplegará alrededor de 150 observadores en todo el país para supervisar la segunda vuelta presidencial en Perú, informó Alexander Gray, jefe adjunto de la delegación europea, durante declaraciones a la prensa.

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