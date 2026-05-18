La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) desplegará alrededor de 150 observadores en todo el país para supervisar la segunda vuelta presidencial en Perú, informó Alexander Gray, jefe adjunto de la delegación europea, durante declaraciones a la prensa.

Según detalló, actualmente ya se encuentran trabajando 50 observadores en distintas regiones del país, mientras que en las semanas previas a la jornada electoral del 07 de junio se incorporarán otros 80 integrantes para reforzar el monitoreo del proceso.

“Hoy estamos desplegando 50 observadores de largo plazo. Más cerca de las elecciones vamos a desplegar unos 80 observadores más para reforzar nuestros números para la misma jornada electoral, en la que vamos a tener unos 150 observadores desplegados por todo el país”, señaló Gray.

El representante europeo indicó, además, que la misión ya sostuvo reuniones con los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), y destacó la disposición mostrada por ambos candidatos de cara al proceso electoral.

“En estas semanas hemos tomado reuniones con ellos y vamos a seguir reuniéndonos tanto acá en la capital como en las regiones y vamos a estar siguiendo sus campañas en todo el país”, sostuvo.

Exhortan a autoridades

Gray también se refirió a los problemas logísticos registrados durante la primera vuelta electoral, especialmente en Lima, donde la entrega tardía de materiales ocasionó retrasos e incluso la suspensión temporal de algunas mesas de votación.

“Exhortamos a las autoridades electorales a redoblar sus esfuerzos y siempre tener un plan B y un plan C para evitar los errores que fueron cometidos principalmente acá en la capital Lima en la primera vuelta”, manifestó.

Consultado sobre las denuncias de presunto fraude formuladas por algunos actores políticos, el representante de la misión europea afirmó que, si bien existieron irregularidades y fallas operativas, no se ha detectado evidencia de fraude sistemático.

“Como todos hemos constatado en la primera jornada electoral hubo errores e irregularidades, principalmente acá en la capital Lima. Sin embargo, no hemos constatado que haya habido irregularidades sistemáticas o extendidas que puedan resultar en un fraude”, indicó.

“Pedimos a los actores involucrados en el proceso tratarse con respeto y no emitir comentarios que puedan dar pulso a violencia o amenazas”, remarcó.