La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, reconoció este martes que desde el Poder Ejecutivo se cometió “un error” al no separar del padrón de vacunación contra el COVID-19 a quienes fueron inoculados irregularmente con dosis de Sinopharm, entre ellos, el expresidente Martín Vizcarra.

“Yo reconozco que, de nuestra parte, cometimos un error en no hacer esta exclusión del padrón, al menos en esta etapa, a las personas que se habían inoculado fuera del marco del Plan Nacional de Vacunación”, aseveró en diálogo con RPP Noticias.

El domingo 27 de junio, el expresidente Martín Vizcarra recibió la primera dosis contra el COVID-19 del laboratorio Pfizer, pese a que ya había sido inmunizado de manera irregular con la vacuna de Sinopharm durante octubre del 2020, de un lote destinado al personal médico a cargo del estudio clínico en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

Bermúdez resaltó que el ministro de Salud, Óscar Ugarte, reconoció también este “error” el último lunes y destacó que ya se procedió a retirar del padrón a quienes fueron inoculados irregularmente.

Además, explicó que no se trata de una exclusión definitiva, sino de colocar a estas personas como vacunadas, ya que en el futuro se podría requerir una nueva dosis contra el coronavirus.

“El ministro [Óscar Ugarte] ha reconocido ayer que ha sido un error no haber incluido en el padrón que había un grupo de personas que fueron vacunadas, pero esto no se hizo y esto no es una justificación, sino una explicación, porque estas personas no fueron vacunadas en el Plan Nacional de Vacunación, fueron vacunadas antes que llegaran las vacunas adquiridas por el Estado peruano”, indicó.

“Reconocemos un error en no hacer esta anotación en el padrón porque como todos conocemos la prioridad era que vayan llegando las vacunas e ir vacunando al mayor número de personas; sin embargo, inmediatamente que hemos tomado conocimiento de la inoculación del señor Vizcarra hemos procedido no a excluir del padrón porque eventualmente en el futuro todas las personas vamos a necesitar una nueva vacunación […] sino a colocar que estas personas [como vacunadas], a retirarlas de estas personas que todavía no han recibido la vacunación”, agregó.

La primera ministra cuestionó también la actitud del exmandatario de recibir la primera dosis de Pfizer, pese a ya estar vacunado.

“Me parece muy reprobable la actitud del expresidente. Él ya había recibido dos dosis, él se encontraba protegido frente a la pandemia y de algún modo al irse a vacunar pienso que hasta se ha jactado de haberlo hecho, él está dejando sin una dosis a una persona”, dijo.

Finalmente, precisó que ha pedido al Ministerio de Salud que “internamente” determine en qué momento “no se tomó la decisión de considerar la exclusión de estas personas en esta etapa de vacunación”.

Pedido de información

En otro momento, Violeta Bermúdez consideró que el Congreso de la República “está en su legítimo derecho” de solicitar la presencia de los ministros ante el pleno para brindar información.

“Nosotros ya lo hemos hecho rápidamente ante la opinión pública y, por supuesto, cuando nos convoque como siempre lo hemos hecho, con mucho gusto, iremos a informar de lo sucedido y sobre todo de las medidas que ya hemos adoptado. Inmediatamente el sector salud ha adoptado las medidas necesarias para que esta situación no se repita”, refirió.

