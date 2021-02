Conforme a los criterios de Saber más

Silvana Sam Zavala nunca ha postulado antes a un cargo político. La químico-farmacéutica, magíster en Administración de Servicios de Salud y doctora en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible asegura que ahora es candidata al Congreso por mera convicción de contribuir con cambios en el servicio sanitario nacional.

En entrevista con El Comercio, la número 11 de la lista por Lima de Avanza País defiende su trayectoria técnica y moral de más de 20 años. Para ella, el ‘Vacunagate’ ha develado una crisis de valores que es transversal a todos los sectores, pero particularmente preocupante en el sector de la salud. También nos habla de sus propuestas y su postura ‘provida’ frente a iniciativas relacionadas al aborto y la eutanasia.

-¿Cómo evalúa que, en el caso ‘Vacunagate’, estén implicados médicos, científicos y ex altas autoridades del sector salud?

En el país, no solo tenemos una crisis sanitaria, sino también hay una crisis de valores y de ética. No solo sirve el aspecto técnico o la mejor preparación de los profesionales de la ciencia o la salud, sino que es vital que tengan compromiso social. Esa carencia se percibe con este escándalo. Lo que ha ocurrido viola cualquier parámetro internacional de regulación. Las vacunas experimentales que ingresaron al país solamente debieron usarse para ese fin. Desde todo punto de vista, ha sido ilegal. Lo peor es que afecta la confianza sobre los ensayos clínicos que se estaban realizando.

-¿Qué proyectos de ley impulsaría de llegar al Congreso?

Urge dar respuesta inmediata a las necesidades de acceso a la salud que aquejan a la población y que se han hecho mucho más visibles en esta pandemia. Por tanto, me enfocaría en buscar garantizar un sistema único de salud. Esto, a través de la rectoría de la autoridad sanitaria. También se necesita una salud equitativa, con enfoque de género e intercultural. Es importante, además, que los centros de salud cuenten con una red informática para un registro unificado de pacientes a través del DNI y trabajar mejor con las historias clínicas electrónicas. Impulsar la medicina preventiva sería otro paso trascendental. Se invierte mucho en medicina curativa, pero no en educación para prevenir problemas de salud.

-¿Y qué opina de la polémica sobre el uso desmedido de la ivermectina como medicamento preventivo de la COVID-19?

Quizá en la primera ola no se tenía mucha información científica que respaldara la ivermectina. Pero, en esta segunda ola, hay información científica que sustenta su uso. Hay personal de salud, cuya única forma para protegerse es consumiendo ivermectina. Debemos tomar en cuenta que la ivermectina no es un medicamento caro y que hay resultados positivos en trabajos de investigación que sustentan recomendarla. Al analizar la conveniencia de un medicamento, lo que se tiene que tomar en cuenta es la eficacia y la seguridad. Científicamente -bajo fármacovigilancia- se ha comprobado que la ivermectina no tiene mayores efectos adversos.

-Entonces, ¿realmente es responsable promover su consumo diario?

Ahí hay un tema que es el de conocimiento popular y otro que es de conocimiento científico. Hace un año, no se tenía mucha idea del efecto que tenía, pero ahora, científicamente se ha comprobado que no se ha detectado mayor problema.

-¿Por qué Avanza País es un partido ideal para llevar su candidatura al Congreso?

Yo recibí la invitación por mi trayectoria y porque tengo una hoja de vida completamente limpia. La invitación me pareció muy interesante. Hernando de Soto es un economista reconocido a nivel mundial y conocedor profundo de la realidad del país, y creo que es el único que tiene las competencias y la capacidad para llevar al Perú al desarrollo.

-¿Y qué la motiva a ingresar al Congreso, después de tantas crisis políticas e inestabilidad?

Realmente, yo no pensé antes en ingresar a la política. Pero, en estos 20 años que he venido trabajando en el sector salud, y con esta coyuntura, siento que urge hacer las cosas bien.

-¿Cuál es su posición sobre el aborto y la eutanasia?

Soy muy respetuosa de la concepción de la vida. Me considero provida. Creo que tenemos que hacer una revisión ardua y extensa sobre estos temas. Yo soy provida.

-¿Qué postura tendría ante un eventual proyecto de ley que reconozca la unión civil entre personas del mismo sexo?

Creo que cada persona es libre de decidir con quién quiere vivir y con quién se quiere casar. Ahora, tenemos normas y leyes que deben respetarse porque están vigentes. Pero, de todas maneras, definitivamente, hay que respetar las opciones de las personas. Se puede revisar. Las iniciativas del Congreso tendrán que ir en relación a lo que es mejor para la población y la ciudadanía.

