Víctor Andrés García Belaunde, quien postulaba al Senado por Acción Popular (AP) en las elecciones generales del 2026, consideró que Alfredo Barnechea “o ha hecho la trampa o ha permitido que la hagan” en los comicios primarios que terminaron siendo anulados por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En entrevista con el programa “Siempre a las ocho” de El Comercio, señaló que Barnechea es el único precandidato presidencial beneficiado con el cambio de 28 delegados por el Comité Nacional Electoral (CNE), presidido por Cinthia Pajuelo, y admitió que hubo trampa en las elecciones internas.

“Hay un beneficiado evidentemente. Él o ha hecho la trampa o ha permitido que la hagan para él. Hay una responsabilidad. Lo cierto es que ha habido trampa porque he visto actas donde hay 200 votos a favor de uno y cero para el resto. Estadísticamente es imposible”, expresó.

“Además, la señora [Cinthia] Pajuelo cambia a 28 delegados. Lamentablemente sí se ha hecho (trampa), en 70 años nunca nos ha pasado nada igual, hemos tenido ataques de todas las fuerzas políticas diversas queriéndonos sepultar y no lo han logrado, y ahora por un tema interno nos van a sacar y nos están sacando. Eso es inaceptable”, agregó.

Asimismo, García Belaunde también remarcó que Acción Popular ha “implosionado” y ha “muerto” por no “limpiar” su interna de los congresistas apodados “Los Niños”.

“Ha habido una implosión por dentro. Yo escribí en El Comercio hace tres años, en noviembre del 2022, un artículo que se llama ‘Limpiar o morir’. [Hemos muerto] por no limpiar. Limpiar era sacar a todos Los Niños, se sacaron a parte, no a todos”, subrayó.

El excongresista también remarcó que Acción Popular tiene que “reaccionar”, reunirse en un plenario y después en un congreso, y pedir que den un paso al costado todas las autoridades, sin excepción alguna, porque -de manera directa o indirecta- han contribuido a lo ocurrido.

“Muchos están pagados en el Congreso, en la planilla del Congreso, en la planilla pequeña del partido y esta gente, estos ayayeros que están alrededor de estos personajes son los que han contribuido al fraude”, manifestó.

Choque de egos

Sobre el presidente de AP, Julio Chávez, García Belaunde insistió en que el plenario de dicha agrupación política debe votar por su suspensión o exigirle su renuncia tras la anulación de las elecciones primarias.

“El plenario, que espero se reúna, vote por su suspensión o exigirle que renuncie, o renunciarlo si es posible. El partido está en salmuera, está agónico, camino a un entierro. ¿Por qué se va a quedar? ¿Por seis más hasta que cierren la puerta o le pongan un letrero de clausurado?”, enfatizó.

“Creo que debería tener algo de inteligencia y de dignidad para poder él, por iniciativa, presentar su carta de renuncia al partido”, añadió.

El exparlamentario también estimó que Alfredo Barnechea se equivocó y tanto en él como en Julio Chávez hubo una “ambición desmedida, incontrolada, exagerada, obsesiva por ganar sí o sí”.

“Creo que se equivocó y hubo en ambos una ambición desmedida, incontrolada, exagerada, obsesiva por ganar sí o sí. Y cuando la ambición es desmedida, eso conduce a una corrupción porque tienes que ganar sí o sí y por lo tanto, está dispuesto a aceptar cualquier cosa con tal de ganar, inclusive la corrupción, inclusive el fraude. Corrupción es fraude y fraude es corrupción”, subrayó.

“Acá hubo ha habido un choque de trenes para poder ser candidato sí o sí de Acción Popular sin respetar la voluntad de los militantes. Fue un choque de egos”, sentenció.