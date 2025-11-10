Víctor Andrés García Belaunde, precandidato presidencial de Acción Popular, consideró que el caso ‘Los Niños’, que involucra a congresistas de su partido, aparentemente “es una factura muy dura” que la agrupación política tendría que pagar en las elecciones generales del 2026, tal como afirmó a este Diario Raúl Diez Canseco, exsegundo vicepresidente de la República y exministro de Comercio Exterior y Turismo.

En entrevista con el programa “Tenemos Que Hablar” de El Comercio, el excongresista afirmó que los implicados en dicho caso “son unos cuantos” y no se puede manchar la trayectoria política de Acción Popular.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Yo espero que no, pero sí, aparentemente es una factura muy dura, es una mancha que queremos sacarnos. Veremos en las elecciones qué pasa”, expresó García Belaunde.

“Yo espero la inteligencia de los votantes de Acción Popular o del pueblo peruano para que sepan distinguir Los Niños, que son unos cuantos, de una trayectoria de Acción Popular, que tiene 67, 68 años, limpia y de vocación verdadera hacia el servicio del país”, agregó.

En ese sentido, el exparlamentario remarcó que “cinco o seis ‘niños’ no pueden destruir una obra, un pensamiento”, y aseveró que en total son 50 los congresistas de diferentes partidos implicados en este caso.

“No solamente están los ‘niños’ en Acción Popular, hay ‘niños’ en casi todos los partidos. No cifremos los niños solamente en un partido, sino en el Congreso de la República, que tiene 50 niños’”, enfatizó.

Finalmente, Víctor Andrés García Belaunde consideró que los congresistas implicados en el caso ‘Los Niños’ no deberían ser candidatos de Acción Popular o de otros partidos en las elecciones generales del 2026.

“A los ‘niños’, algunos se han ido, otros han sido expulsados, otros están en investigación, están todos perfectamente ubicados. Pero, evidentemente no deberían postular. De hecho, en la lista de consenso que hemos hecho para el Senado no hay ninguno de ellos”, sentenció.

Cabe precisar que de los 24 parlamentarios denunciados constitucionalmente por haber integrado “el brazo congresal” de la presunta red criminal del expresidente Pedro Castillo, 15 de ellos fueron elegidos por Acción Popular.