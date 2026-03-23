De acuerdo con registros revisados por esta Unidad de Investigación, son tres los trabajadores parlamentarios involucrados. El caso más relevante es el del abogado Alfredo Huisa Mamani, quien figura como asesor en el despacho congresal con una remuneración de S/12.200. Registros fotográficos lo muestran participando en actividades vinculadas a la campaña de Juntos por el Perú que tiene a Roberto Sánchez, también congresista y exministro de Pedro Castillo, como candidato presidencial.

A la lista se suma el técnico Fernando Oscco Pacheco, quien labora en el despacho del congresista Cutipa desde febrero del 2024 y cuyo sueldo asciende a S/8.310. Según registros fotográficos, el 20 de febrero del 2026, Oscco estuvo en la ciudad de Arequipa y fue captado cumpliendo funciones de fotógrafo en una actividad de campaña de JPP. En las fotografías espontáneas de redes sociales, se lo ve con una cámara profesional y en plena labor de registro audiovisual.

Auxiliar del despacho del congresista, Mario Janampa, presentando a los candidatos de campaña de Juntos por el Perú.

Micrófono en mano

Pero el rostro más activo de la campaña es Mario Janampa, auxiliar del despacho del congresista Víctor Cutipa. Tacneño y exmilitante de Perú Libre, Janampa ingresó al Congreso en noviembre del 2025, cuando Cutipa ya había iniciado su campaña de reelección.

El 26 de enero, Janampa fue registrado en un video durante el lanzamiento de la campaña presidencial en Juliaca, Puno. Con micrófono en mano, presentó a los candidatos de Juntos por el Perú, destacando especialmente a su jefe Cutipa. En las imágenes se lo ve anunciando al público la llegada de “comandados”, en alusión a su congresista, y animando con vivas a todas las delegaciones que, según indicó, venían “de lo largo y ancho de la patria”. En el evento también estuvo Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Castillo, quien recibió 30 meses de prisión preventiva por presunto delito de lavado de activos.

La ley electoral y el reglamento del Congreso son claros: está prohibido usar recursos públicos para campañas electorales. De hecho, para prevenir este tipo de situaciones, Fernando Rospigliosi dispuso prohibir viáticos y pasajes para todos los legisladores durante estos meses.

Fernando Oscco, técnico de su despacho, fue captado en actividades de campaña de Juntos por el Perú.

Por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones puede imponer sanciones por el uso de recursos públicos, que, además, puede derivar en otras investigaciones internas.

Según la norma, los congresistas deben impedir que su personal participe en estas actividades. De lo contrario, deben exigirles que tomen licencia sin goce de haber o que hagan uso de sus vacaciones.

Esta unidad verificó que los tres trabajadores de Cutipa recibieron su salario habitual, sin ningún descuento por licencia. El congresista y candidato no dio respuesta a nuestras consultas.