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Resumen

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Trabajadores del despacho del congresista Víctor Cutipa (Juntos por el Perú-JPP) han sido captados en el sur en plena campaña electoral. Mientras el parlamentario realizaba actividades en busca de su reelección con el partido castillista, los trabajadores de la planilla legislativa cumplían multifacéticas tareas que distan mucho de la labor parlamentaria, como actuar de avanzada, tomar fotografías y hasta realizar la animación de los eventos proselitistas.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.