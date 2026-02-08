Vladimir Cerrón da entrevista en vivo desde la clandestinidad y asegura que permanece en el Perú

El prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, brindó una entrevista en vivo desde la clandestinidad a “Cuarto Poder” y aseguró que permanece en el Perú en plena campaña por las elecciones generales del 2026.

En diálogo con el dominical, afirmó que existe “persecución política” en el país, la cual “ha eliminado prácticamente” todos los candidatos de izquierda, inclusive los “antisistema que no son de izquierda”, como es el caso de Antauro Humala.

“Lo he manifestado en varias ocasiones. Me encuentro en el Perú, que es el lugar y el espacio donde le han puesto las condiciones históricas al partido para dar esta batalla”, expresó.

Cerrón Rojas aseguró que la justicia se ha “burlado” de él en varias oportunidades y dijo que si bien no tiene ninguna sentencia ni acusación fiscal en su contra, tiene una orden de prisión preventiva, la cual atribuyó a temas políticos.

“No huyo de la justicia, yo huyo de la injusticia. Más bien yo quiero dar con la justicia, yo no me burlo del Poder Judicial, es el Poder Judicial que se ha burlado de mí no en esta ocasión, sino en múltiples ocasiones que han impedido candidatura presidencial”, subrayó.

“En esta ocasión quiero decirle al pueblo que yo no tengo ninguna sentencia, ni siquiera tengo una acusación fiscal y me han puesto un pedido de prisión preventiva justamente para boicotear mi acercamiento y mis compromisos personales con el pueblo para esta campaña”, agregó.

Vladimir Cerrón también insistió en que su intención es “rectificar los errores de la justicia” y que si gana las elecciones del 12 de abril, se verá en su momento cómo haría para gobernar el país.

“Yo ya he estado en prisión y después me han dicho: ‘disculpen, nos hemos equivocado con su sentencia’. Yo ya he estado sentenciado en dos ocasiones y las dos han sido revocadas”, acotó.

“Este es un tema sistemático que se va dando frecuentemente y no solamente responde a mi persona, sino aquí lo que han querido es que postulen los candidatos de la derecha y de la izquierda caviar que son funcionales a la derecha. Sin embargo, los candidatos que tenemos una postura antisistema deben ser barridos y utilizando e instrumentando el Poder Judicial, es algo que definitivamente nosotros no vamos a permitir”, sentenció.