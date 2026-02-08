Vladimir Cerrón da entrevista en vivo desde la clandestinidad y asegura que permanece en el Perú

Resumen

El candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, permanece en la clandestinidad desde octubre del 2023. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El prófugo candidato presidencial de Perú Libre, Vladimir Cerrón, brindó una entrevista en vivo desde la clandestinidad a “Cuarto Poder” y aseguró que permanece en el Perú en plena campaña por las elecciones generales del 2026.

