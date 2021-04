Conforme a los criterios de Saber más

Vladimir Cerrón, el impulsor de la campaña presidencial de Pedro Castillo, ha decidido salir a través de medios de comunicación donde había mantenido un perfil bajo antes de que Perú Libre, su partido, pase a la segunda vuelta. Por el contrario, las redes sociales se convirtieron en su principal medio para transmitir sus aspiraciones, polémicas ideas y también desinformar.

Así lo demuestran diversos mensajes emitidos a través de su cuenta de red social Twitter, en la que incluso difundió una falsa portada de El Comercio para cuestionar a la contrincante política de Pedro Castillo, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Como se recuerda, el último sábado, el escritor Mario Vargas Llosa usó su columna en La Crónica de México para llamar a votar por la hija del expresidente Alberto Fujimori, a quien consideró “el mal menor” frente a Pedro Castillo.

Esto fue dado a conocer por diversos medios de comunicación, entre ellos este diario. No obstante, Cerrón difundió una falsa portada de El Comercio sobre declaraciones de Mario Vargas Llosa.

(Composición: El Comercio)

Tuit de Vladimir Cerrón

Pero no es la primera vez que Cerrón incurre en estas prácticas. Días previos al 11 de abril, cuando los peruanos debíamos acudir a las urnas, usó su cuenta de la red social para difundir una supuesta encuesta de Datum Internacional.

“Circula en redes sociales información que Datum no ha difundido. Estamos en campo realizando un estudio privado, del cual aún no hay resultados finales”, advirtió la empresa encuestadora.

Circula en redes sociales información que Datum no ha difundido. Estamos en campo realizando un estudio privado, del cual aún no hay resultados finales. — Datum Internacional (@DatumPeru) April 7, 2021

Tuit de Vladimir Cerrón

Pero, en esa ocasión, el exgobernador de Junín, también violó la ley de neutralidad respecto a la difusión de encuestas conforme al artículo 191 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y que regía a partir del 5 de abril

Cabe precisar que, el incumplimiento de la referida norma supone una multa de entre 10 y 100 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir entre 44 mil y 440 mil soles.

Contra las mujeres

Cerrón también atacó, en sus redes sociales, a las mujeres y a las minorías.

En un tuit del 2020 aseveró que “la revolución es como una mujer, necesita de hombres verdaderos”.

Tuit de Vladimir Cerrón

Otro de sus polémicos tuits atacó a la excandidata al Congreso, Gahela Cari Contreras.

“Se queja que lo agreden, pero agrede impunemente. Hoy me ha llamado xenófobo, machista, homofóbico, corrupto, etc., repitiendo lo que dice la derecha. El candidato Guillermo Cari Contreras, según plataforma electoral debiera tener más respeto si reclama que lo respeten”, escribió.

Tuit de Vladimir Cerrón

Incluso, la excandidata a la presidencia por Juntos Perú, Verónika Mendoza ha sido objeto de sus ataques.

“Verónika Mendoza postula con un partido robado a su fundador y pese a ello lo ataca. Como diría Ollanta (Humala): ‘Malagradecida`. Mal”, afirmó.





Tuit de Vladimir Cerrón

Tuit de Vladimir Cerrón





Samuel Rotta: “Nada más pernicioso que las noticias falsas”

Para el director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta, en esta reciente elección ha predominado los ataques homofóbicos desde distintos lados, han circulado “demasiadas noticias falsas, se ha recurrido a este recurso para poder generar miedo, para buscar adhesiones e incentivar las taras que tenemos como sociedad; el machismo, por ejemplo”.

Consideró que ello no ayuda a construir el debate público y si lo que queremos es el intercambio de ideas, “nada más pernicioso que las noticias falsas”.

Recordó que en el caso de Vladimir Cerrón, no solo es un político con experiencia; sino que también se ha desempeñado como funcionario.

“(Él) debiera saber que tenemos regulaciones éticas muy claras que están en nuestro Código de la Administración Ética desde hace 20 años y obligan a una serie de conductas, a expresarse, manifestarse; siempre con la verdad, con probidad, pero, bueno, estamos hablado de alguien que ya tiene una condena, entonces es claramente (para él) un compendio de normas muy relativas”, comentó.

Su impacto en redes

Según un análisis realizado por la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio, el crecimiento de Vladimir Cerrón en las redes no supera el 1% mensual. Actualmente cuenta con 20 mil 700 seguidores en su cuenta de Twitter.

Crecimiento en Twitter





Un análisis de sus tuits o pronunciamientos de manera general tiene entre sus palabras más usadas “pueblo”, “Perú”, “izquierda”, “contra”, “derecha”, “Castillo”, “Gobierno”, entre otras. Y, en lo que va del mes de abril, las palabras fueron “debate presidencial JNE”, “prensa”, “Perú”, “Libre”, “segunda”, “Vargas Llosa”, entre otros.





Palabras más usadas a nivel general

Palabras más usadas en el mes de abril





Conociendo más a Cerrón

Vladimir Cerrón, en el 2019, publicó un tuit que levantó una ola de críticas: “Si la izquierda articula bien su unidad, enfrentará a los poderes judío-peruanos en las próximas elecciones generales con éxito. No hay otros flancos de contradicción programáticos”. Luego, intentó disculparse.

Reconocido admirador del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y de Evo Morales, en Bolivia; Cerrón es un férreo defensor de elaborar una nueva Constitución y de reformas económicas estatistas plasmadas en el plan de Perú Libre.

Tuit de Vladimir Cerrón

“Somos el único país en Latinoamérica que tiene contratos-ley. Debemos salir de la dictadura del mercado con Perú Libre”, escribió.

Mucho ojo, ya sabemos como gobierna, oprime, explota y asesina la extrema derecha y el fanatismo religioso, como sucedió en Bolivia con Jeanine Áñez. No dejarse endulzar. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) March 1, 2021





Somos el único país en Latinoamérica que tiene contratos-ley. Debemos salir de la dictadura del mercado con #PERÚLIBRE. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 17, 2021

Cerrón también ha ratificado que durante esta segunda vuelta, no habrá cambio “hoja de ruta” como lo hizo el expresidente Ollanta Humala durante las elecciones del 2011, cuando su plan de gobierno era cuestionado por sus ideas radicales y estatistas de su Plan de Gobierno.

“No habrá Hoja de Ruta con Perú Libre y Pedro Castillo. Somos un partido consecuente y consciente de sus planteamientos”, ha dicho en su red social.

Tuit de Vladimir Cerrón

En otro tuit Cerrón aseguró que en un gobierno de Perú Libre, no se expropiará nada al pueblo.

“Por el contrario, vamos a devolverle el gas, el petróleo, la minería, los recursos hidroenergéticos, las vías de comunicación, los ferrocarriles nacionales, los puertos y aeropuertos, que nos expropió Fujimori”, escribió.

#PERÚLIBRE no expropiará al pueblo nada. Por el contrario, vamos a devolverle el gas, el petróleo, la minería, los recursos hidroenergéticos, las vías de comunicación, los ferrocarriles nacionales, los puertos y aeropuertos, que nos expropió Fujimori.https://t.co/qt22i3VoSI — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 8, 2021





Su cuenta en Facebook también es plataforma para la difusión de sus planes para un gobierno de Pedro Castillo.

“Nuestro plan no es peligroso, sino pretende devolverle al pueblo sus pertenencias que les fueron confiscadas. Es `inviable` para los ricos, pero viable para los pobres. ¡Viva el Perú!”, escribió.





Hoy inicia el fin del neoliberalismo en el Perú. Perú Libre será su sepulturero. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 11, 2021





¿Cerrón, un actor central?

Fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón es promotor principal de la candidatura de Pedro Castillo.

Según sus propias palabras, el actual candidato presidencial les había manifestado cierto interés en el proceso político, porque había llegado a la conclusión de que con las marchas reivindicativas no se iba a conseguir los grandes objetivos que necesitaba el magisterio.

“Pedro quería postular al Congreso, yo le dije: (...) si resuelvo mi proceso legal me acompañarías en la vicepresidencia. Y si es que no lo resuelvo, te toca asumir la candidatura. Así fue el acuerdo y Pedro aceptó”, contó.

Finalmente, Castillo terminó asumiendo la candidatura presidencial.

El analista político Paulo Vilca, recordó que Vladimir Cerrón, “no es un político nuevo”. Por el contrario, se trata de un dirigente político que viene actuando en la escena política desde hace varios años, con un “perfil propio”.

Mencionó que fue Cerrón quien ha ideado el plan de gobierno de Perú Libre que finalmente fue presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones, en estas elecciones generales.

Para Vilca, el triunfo de Pedro Castillo ha sido más un reflejo de la “política personalizada” que existe en nuestro país, que depende mucho del “actor o agente” (candidato) más que del partido que lo acoge.





Vladimir Cerrón y Pedro Castillo (facebook)

Por ello, consideró que en la medida que Castillo asuma mayor protagonismo, podría desenvolverse de una manera más “autónoma” de Vladimir Cerrón. Pero ello, acotó, no quiere decir que salga de la esfera de las propuestas de la izquierda que él ha planteado.

Al ser consultado sobre el papel de Cerrón en un eventual gobierno de Castillo, Vilca consideró que no sería una sorpresa que tenga un “rol protagónico”.

“Si Pedro Castillo digamos, tiene cierta autonomía, tampoco es tan sencillo; porque hay un aparato político que tiene Perú Libre, que ha aglutinado Vladimir Cerrón. De hecho, yo creo que buena parte de la lista congresal ha ido decidida por Perú Libre más que por Pedro Castillo. Por otro lado, dada la trayectoria política de Vladimir Cerrón; a mí no me sorprendería que tenga un rol protagónico en un eventual gobierno de Perú Libre. Los políticos hacen política para eso, para hacer un ejercicio; no sería nada sorprendente”, concluyó.

Situación legal

Cerrón Rojas, médico de profesión, ha sido condenado por el delito de “negociación incompatible” y fue inhabilitado por el Poder Judicial en el 2019 para ejercer cargo público por un año. Además, en su haber cuenta con otras investigaciones y procesos.

La Corte Suprema rechazó admitir el recurso de casación que interpuso cuestionando la condena de 4 años, suspendida en 3 años; que se le impuso. Con ello, la medida quedó consentida en todas sus instancias al interior del Poder Judicial.

Su abogado, Ciro Cancho Espinal, sostuvo que la condena “no es tan absoluta” y está sujeta a diversos cambios donde, incluso, puede presentarse un recurso de revisión.

Respecto a la inhabilitación que se le impuso por este caso, Cancho indicó que próximamente habría noticias ya que están solicitando se declare por cumplida dicha pena.

“En el tema de la inhabilitación del señor Cerrón estamos viendo su rehabilitación, yo creo que ya pasó el tiempo del año de inhabilitación. Se va a levantar la inhabilitación que se le ha dado al señor Cerrón por lo menos esa es la tesis que tenemos, que se está discutiendo”, dijo.

Respecto a otros casos penales, indicó que algunos casos se han reprogramado y en mayo próximo se estaría celebrando el inicio de un juicio oral, que se ha ido postergando por otros factores ajenos a la voluntad de Cerrón y su defensa.

“No es que el señor Cerrón se esté corriendo o esté poniendo trabas al esclarecimiento de los casos”, dijo.

Aclaró que su posición como abogado es jurídica y alejada del tema político.