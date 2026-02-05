En su presentación en el programa de El Comercio, ‘Siempre a las 8’ conducido por Milagros Leiva, el presidente del partido País Para Todos, Vladimir Meza, consideró que la advertencia pública de Carlos Álvarez sobre una eventual renuncia a su candidatura presidencial no fue la mejor decisión política en un momento clave de la campaña, en medio de la polémica por el uso de recursos de la franja electoral.

“No es la actitud política más correcta a 60 días de las elecciones”, afirmó Meza, al referirse al anuncio de Álvarez, quien había señalado que daría un paso al costado si se comprobaban actos de corrupción en la asignación de dinero público a Nativa Televisión.

No obstante, el dirigente aclaró que dentro del partido existe una dinámica de transparencia y diálogo directo. “Nos decimos las cosas sin filtro, ponemos todo de forma clara”, sostuvo, explicando que esa sinceridad es parte del estilo interno de País para Todos.

Meza reveló además que el propio Carlos Álvarez sí conocía que se había destinado más de un millón de soles de la franja electoral a País para Todos, para servicios de difusión, y que la contratación de Abra Producciones respondió a criterios económicos y a la promesa de alianzas con medios locales en provincias.

En ese sentido, descartó cualquier irregularidad o coordinación indebida. “No conozco al señor Miguel del Castillo, no conozco a Abra Producciones. No ha existido confabulación ni corrupción. Pudo haber ingenuidad o falta de experiencia, pero no actos ilícitos”, remarcó.

Asimismo, indicó que sostuvo una conversación reciente con Álvarez para explicarle todo el proceso de asignación de los recursos. Según dijo, tras recibir la información completa, el candidato quedó conforme con las aclaraciones.

También fue enfático en afirmar que Carlos Álvarez continúa vigente como candidato a la Presidencia de la República: “No hay escenario de que Carlos Álvarez deje la candidatura. Él pidió una explicación y ya se le entregó. Carlos Álvarez sigue siendo nuestro candidato presidencial”, concluyó.4

Sin embargo, durante la entrevista, Álvarez se comunicó por WhatsApp con Milagros Leiva para asegurarle que hasta el momento él no ha tomado una decisión al respecto.