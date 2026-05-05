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Vladimir Meza plantea que Carlos Álvarez postule a la alcaldía de Lima. (Foto: Composición)
Vladimir Meza plantea que Carlos Álvarez postule a la alcaldía de Lima. (Foto: Composición)
Por Redacción EC

El presidente del partido País para Todos, Vladimir Meza, señaló que evalúa proponer al excandidato presidencial Carlos Álvarez como posible candidato a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales.

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