El presidente del partido País para Todos, Vladimir Meza, señaló que evalúa proponer al excandidato presidencial Carlos Álvarez como posible candidato a la alcaldía de Lima en las próximas elecciones municipales.

En entrevista con Milagros Leiva en el programa Siempre a las 8, Meza indicó que su agrupación ya se prepara para los comicios subnacionales.

“Estamos nosotros preparándonos y calentando motores para las elecciones municipales y regionales. Me gustaría y conversaré para plantearle esta posibilidad a Carlos Álvarez. No se ve descabellado si él quisiera. Él ha sido nuestro candidato presidencial”, afirmó.

Respecto a la segunda vuelta electoral, el dirigente aseguró que su partido no participará en negociaciones políticas a cambio de cargos. “No le vamos a entrar a los negociados, a las repartijas, a las componendas” , sostuvo, al señalar que mantendrán una postura de prudencia y responsabilidad ante un escenario que consideró “no tan claro”.

Asimismo, Meza reconoció que su agrupación no alcanzó los resultados esperados en la primera vuelta, pese a que, según dijo, los sondeos los ubicaban en una mejor posición tras el segundo debate.

Atribuyó la caída en los últimos días de campaña a una “contra campaña feroz” y a ataques provenientes del entorno político de Rafael López Aliaga.