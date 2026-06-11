Carlo Magno Salcedo, vocero del partido político Ahora Nación, dijo que su agrupación respetará el conteo de votos oficial de la segunda vuelta, y resaltó que hasta el momento no se ha evidenciado algún intento de querer manipular las cifras a favor de algún candidato.

En declaraciones al programa “Cuentas claras” de Canal N, marcó distancia de los llamados a movilizaciones y protestas por parte de grupos allegados a Roberto Sánchez, candidato presidencial a quien Ahora Nación respaldó en estos comicios.

“Nosotros no acompañaríamos eso. Vamos a ser respetuosos del conteo que haga la ONPE. Obviamente hay que estar vigilantes, hay unas cosas que observar. Ha habido un cambio en el tratamiento de las actas extranjeras. Antes se solía digitalizar en el sitio y se enviaban digitalizadas y contabilizadas, ahora se ha obviado ese protocolo”, comentó este miércoles.

En esa línea, aseguró que se respetarán las cifras oficiales del conteo de votos, “salvo que se demuestre que en efecto ha habido un hecho que quiera torcer la voluntad popular, que hasta el momento no existe”.

Salcedo evitó cuestionar a los miembros y dirigentes de Juntos por el Perú que han convocado movilizaciones y marchas, pero sí justificó que las críticas contra la labor de las autoridades electorales ha creado un contexto de desconfianza que “genera especulaciones, dudas e incertidumbres”.

El portavoz de Ahora Nación insistió en que, sin importar el resultado final y si gana las elecciones Keiko Fujimori o Roberto Sánchez, la coalición de agrupaciones como Juntos por el Perú, Ahora Nación y el partido Obras será importante porque tienen representantes en el Congreso.

“Va a ser un bloque de contención democrática o de gobernabilidad, según sea el caso. En Ahora Nación nos consideramos de centro izquierda. Obras desconozco su autoidentificación. Juntos por el Perú claramente se identifica como izquierda, pero más allá de la etiqueta política, sí se va a levantar la agenda que está señalada en el plan de Gobierno”, aseguró.