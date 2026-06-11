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Carlo Magno Salcedo advirtió que hasta el momento no hay evidencia de manipulación de votos, por lo que se debe respetar conteo de la ONPE. (Canal N)
Carlo Magno Salcedo advirtió que hasta el momento no hay evidencia de manipulación de votos, por lo que se debe respetar conteo de la ONPE. (Canal N)
Por Redacción EC

Carlo Magno Salcedo, vocero del partido político Ahora Nación, dijo que su agrupación respetará el conteo de votos oficial de la segunda vuelta, y resaltó que hasta el momento no se ha evidenciado algún intento de querer manipular las cifras a favor de algún candidato.

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