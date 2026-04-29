Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, criticó a Roberto Sánchez. (Foto: Congreso)
Flavio Cruz, vocero de Perú Libre, criticó a Roberto Sánchez. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, calificó de "infraterno" al candidato presidencial Roberto Sánchez por tildar a su agrupación política de traición luego de, según dijo, haberle otorgado una plataforma electoral.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.