El vocero de Perú Libre, Flavio Cruz, calificó de "infraterno" al candidato presidencial Roberto Sánchez por tildar a su agrupación política de traición luego de, según dijo, haberle otorgado una plataforma electoral.

Flavio Cruz, en entrevista a RPP, sostiene que la campaña de Sánchez se sostuvo gracias a los recursos proporcionados por Perú Libre durante su etapa en el Gobierno. Según el vocero, el partido le otorgó imagen, congresistas, militantes y votos que resultaron fundamentales para su actual posicionamiento político.

“Ha sido una persona bastante mandado con todo, bastante infraterno por decirlo menos”. El congresista añadió que el candidato no ha considerado que el partido le dotó de “todos los insumos para su campaña”.

“No ha considerado que en todo caso, Perú Libre le ha dotado todos los insumos para su campaña, su posible presidencia, porque Perú Libre ¿qué le ha dado? Le ha dado imagen, le ha dado congresistas, le ha dado militantes, le ha dado votos, ¿no? Entonces, no puede ser tan infraterno con un partido que en realidad te ha dado unas bases", continuó.

En esa línea, el legislador evitó adelantar el sentido de su voto en una posible segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

“En lo personal votaría por el ideario de mi partido, y muchas cosas del ideario del partido están en ellos, algunos programas de mi partido están en ellos, han hecho campaña con nuestro programa (...) Votaría por la pollera, por una serie de factores. No votaría por el sombrero (...) El sombrero ha traicionado al lápiz”, aseveró.

Cruz reconoció que a su rival le funcionó la "estrategia del sombrero" y no sus propios méritos. Incluso aseguró que parte del electorado se inclinó por Sánchez debido a la ausencia del candidato presencial de Perú Libre en el debate presidencial, Vladimir Cerrón, quien sigue en la clandestinidad por tener vigente una orden de prisión preventiva.

Estas declaraciones responden a las acusaciones de Sánchez, quien señaló que Perú Libre formó un “cogobierno” con la derecha. No obstante, Cruz desestimó dichos calificativos indicando que suelen surgir por la vehemencia y la “verborrea” propias de una contienda electoral.

Finalmente, el portavoz remarcó que actualmente existen "más diferencias que coincidencias" con el representante de Juntos por el Perú. Precisó que no han tenido contacto reciente y que no es de interés del partido establecer coordinaciones políticas con dicho candidato, al precisar que el respaldo o rechazo durante la segunda vuelta será una decisión orgánica que tomen las bases de Perú Libre.