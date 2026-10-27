Los resultados de las Elecciones Municipales estarían listos para la segunda semana de diciembre, estimó Ernesto Rosales, especialista legal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien explicó que aún quedan procedimientos electorales pendientes de resolución.

“ Se estima que para la segunda semana de diciembre se pueda tener los resultados de las elecciones municipales ”, señaló a Canal N.

Sobre los casos que involucran a exautoridades que postulan como candidatos a primer regidor y no exista candidato a alcalde que asuma-como es el caso de Rafael López Aliaga-, el representante del JNE indicó que las decisiones se adoptarán una vez que se cuente con el procesamiento total de los votos y se analice cada situación particular.

“ Esos casos identificados a nivel nacional van a tener su pronunciamiento en su oportunidad ”, afirmó.

#EnVivo Ernesto Rosales, especialista legal del JNE: Se estima que para la segunda semana de diciembre podamos tener los resultados de las elecciones municipales Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/IeI7Qg1ZpN — Canal N (@canalN_) October 27, 2026

Rafael López Aliaga postuló como primer regidor, pero en un escenario en el que podría asumir como alcalde nuevamente ante el retiro de Marco Rubio, excandidato a burgomaestre por Renovación Popular.

Al respecto, el especialista legal sostuvo que la justicia electoral no puede resolver sobre supuestos, sino que debe esperar a que concluya el procesamiento de votos y se identifique oficialmente a los ganadores.

“ Entiendo el interés de la ciudadanía, pero hay que tener en cuenta que la justicia electoral no puede ponerse en supuestos, tenemos que tener el caso concreto resuelto al 100% del procesamiento de votos ”, manifestó.

Reafirmó que una vez identificados los ganadores de todas las elecciones, se evaluarán los casos en los que no exista un candidato a la alcaldía y corresponda analizar si uno de los regidores de la lista debe asumir esa función.

El representante del JNE recordó que la justicia electoral contempla dos instancias: los Jurados Electorales Especiales (JEE), que evalúan inicialmente cada caso, y el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, que debe emitir un pronunciamiento conforme a derecho cuando corresponda.

“Hay una competencia primera del JEE, sobre un caso concreto que se resuelve a derecho, sea de cualquier partido que se presente, en ese sentido también le corresponderá al pleno emitir un pronunciamiento”, explicó.