Resultados de Elecciones Municipales estarían listos para la segunda semana de diciembre. (Foto: Mario Zapata / GEC)
Resultados de Elecciones Municipales estarían listos para la segunda semana de diciembre. (Foto: Mario Zapata / GEC)
/ MARIO ZAPATA
Por Redacción EC

Los resultados de las Elecciones Municipales estarían listos para la segunda semana de diciembre, estimó Ernesto Rosales, especialista legal del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quien explicó que aún quedan procedimientos electorales pendientes de resolución.

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