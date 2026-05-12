Resumen
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El vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, defendió la presencia de César Hugo Tito Rojas - exdirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- en la agrupación que lidera el candidato presidencial Roberto Sánchez y aseguró que el virtual diputado “tiene derecho a la participación política”.
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