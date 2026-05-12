Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Abogado aseguró que presencia de Rojas en el partido no fue una decisión de Roberto Sánchez. (Foto: César Campos/Grupo El Comercio)
Abogado aseguró que presencia de Rojas en el partido no fue una decisión de Roberto Sánchez. (Foto: César Campos/Grupo El Comercio)
Por Redacción EC

El vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, defendió la presencia de César Hugo Tito Rojas - exdirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- en la agrupación que lidera el candidato presidencial Roberto Sánchez y aseguró que el virtual diputado “tiene derecho a la participación política”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: