El vocero legal de Juntos por el Perú, Roy Mendoza, defendió la presencia de César Hugo Tito Rojas - exdirigente del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)- en la agrupación que lidera el candidato presidencial Roberto Sánchez y aseguró que el virtual diputado “tiene derecho a la participación política”.

Durante su participación en el podcast “Siempre a las 8”, conducido por Milagros Leiva, en Mendoza afirmó que Rojas fue elegido democráticamente por la militancia del partido y rechazó que el dirigente Roberto Sánchez haya tenido injerencia directa en su postulación.

“Tito Rojas ha sido elegido por un grupo considerable de la población”, sostuvo el abogado. Además, remarcó que “como todo ciudadano tiene derecho a la participación política”.

Mendoza también señaló que la elección de candidatos responde a procesos internos establecidos por ley.

“El señor, así como en todos los partidos políticos, pasa por unas elecciones primarias y la militancia elige”, manifestó durante la entrevista.

Tito Rojas fue uno de los primeros militantes del Movadef, la agrupación considerada el brazo político de Sendero Luminoso y que durante años buscó su inscripción electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones.