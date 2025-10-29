La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó el portal para que los electores que deseen participar en el proyecto piloto del voto digital para las elecciones generales del 2026 puedan inscribirse desde hoy hasta el 13 de diciembre.

La entidad electoral recordó que la plataforma permitirá la inscripción de solo personas que hayan sido consideradas en los once grupos prioritarios considerados en la implementación gradual de este tipo de sufragio.

Entre ellos se han considerados a militares y policías, a ciudadanos en el extranjero, personal asistencial de salud, personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), bomberos, funcionarios de entes electorales, personal de Migraciones o de la Cancillería, o votantes con alguna discapacidad registrada.

Otro grupo prioritario considerado por al ONPE son los ciudadanos cuyo domicilio registrado ante la Reniec esté en el distrito del Cercado de Lima.

Además de pertenecer a estos grupos, es requisito indispensable contar con un documento nacional de identidad electrónico (DNIe) cuyos certificados digitales tengan vigencia hasta, por lo menos, el 8 de junio del 2026, un día después de la segunda vuelta.

Esta modalidad de voto digital fue introducida en la legislación nacional con la ley N° 32270 y se implementará con una solución digital tecnológica desarrollada por la ONPE y que actualmente están siendo fiscalizada por el JNE.

“La implementación del proyecto piloto dependerá del resultado de ambos procesos y de la factibilidad de levantar a tiempo las observaciones que pudieran hacerse al software examinado”, informó la autoridad electoral.