El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ratificó que la Solución Tecnológica de Voto Digital (STVD), remitida por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) semanas atrás, no se podrá usar en elecciones generales del 2026.

En conferencia de prensa, indicó que en la auditoría se detectaron 11 hallazgos que permitieron determinar que dicha solución tiene “deficiencias” y nadie puede garantizar que esté lista para los comicios del 12 de abril, razón por la cual se aprobó que no se aplicará en el actual proceso electoral.

“Nosotros como garantes de esa legalidad y de la confianza del proceso electoral, ya hemos tomado una decisión en el sentido que el voto digital para las elecciones generales 2026 no es aplicable y queremos que se garantice el derecho de participación de los ciudadanos porque la Solución Tecnológica, a la fecha, no está culminada, tiene deficiencias y nadie nos puede garantizar que para el 12 de abril lo esté”, expresó.

Mencionó que la ONPE señaló que la solución tecnológica estaría lista el 1 de abril, pero el JNE estimó que no se puede garantizar que se lleve a cabo una auditoría en diez días.

Respecto a los grupos priorizados, como los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), Burneo explicó que se utilizará el voto convencional para garantizar su derecho al sufragio.

“Antes de cualquier proceso de ejercicio del voto digital, si se terminaría el 1 de abril, que es la fecha que la ONPE considera que la tendría terminada, no podríamos como Jurado garantizar una auditoría en solo 10 días a efectos de darle pase al voto digital, lo cual no quiere decir que no pueda realizarse para futuros procesos electorales”, acotó.

“¿Qué pasa con los grupos priorizados? No pasa nada porque el voto convencional está garantizado tanto por el Jurado como la ONPE, inclusive las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en cuanto a su personal desplazado”, agregó.

El último viernes 19 la Dirección de Fiscalización Electoral Digital (DFED) del JNE dio a conocer su opinión técnica, tras evaluar cinco componentes críticos: infraestructura tecnológica; seguridad digital y ciberseguridad; arquitectura y componentes del sistema; pruebas funcionales y técnicas; y certificaciones y cumplimiento normativo y regulatorio.