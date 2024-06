Por el momento, El Comercio ha podido identificar cuatro posibles alianzas electorales de cara al 2026. La más grande es la del bloque de derecha encabezada por el Partido Popular Cristiano (PPC), quien acaba de lograr su inscripción. Las conversaciones más avanzadas son con Avanza País y Libertad Popular, mientras esperan definiciones en Renovación Popular y otros. “Es frustrante ver tantos partidos y que no haya voluntad para armas frentes por afán de protagonismo. Es peligroso ir a la elección con muchos partidos diversos, se está repitiendo el mismo error del 2021 donde se perdió ante radicales”, afirmó Fernando Cillóniz, el exgobernador de Ica que se ha sumado a las filas del PPC.

Pedro Cateriano, expresidente de Consejo de Ministros y dirigente de Libertad Popular, sostuvo que su nueva agrupación mantiene “una línea de conducta dialogante”, pero aclaró ciertos puntos. “Creemos que antes de plantear alianzas partidarias, debemos lograr compromisos programáticos, que nos permitan salir de esta anarquía política. En ese empeño estamos en Libertad Popular”, refirió.

Sobre Renovación Popular, Cillóniz reconoció haber tenido conversaciones con Renzo Reggiardo, actual teniente alcalde de Lima, en términos “proactivos”, pero admitió que le genera dudas el accionar de Rafael López Aliaga. “Cada vez más parece que quiere ir (postular) solo”, dijo.

—Definiciones desde el Congreso—

A esto se suma que en el Congreso, Renovación Popular y Avanza País no están en el mejor momento de su relación. Tres congresistas de Avanza País -Norma Yarrow, Diego Bazán y Jessica Córdova- renunciaron para regresar a la bancada de Renovación Popular (con la cual fueron elegidos en el 2021, pero renunciaron apenas iniciado el periodo legislativo). Fuentes de Avanza País indicaron que existe malestar en la bancada debido a la actitud de Yarrow sobre presentarse como una candidata de consenso de Renovación y Avanza para la presidencia del Congreso. “Es la estrategia que esta usando Norma para venderse como la candidata de consenso, pero eso es falso”, indicaron.

En los últimos días, Renovación Popular estuvo realizando consultar para establecer una “alianza” con la bancada de Avanza País, pero eso no está permitido por el Reglamento del Congreso. Por lo pronto, la bancada de Rafael López Aliaga cuenta con nueve miembros gracias a sus reincorporaciones y piensa sumar dos más con los no agrupados Esdras Medina y Edward Málaga.

Por su parte, Avanza País viene tentando al congresista Roberto Chiabra para sumarse a sus filas, debido a que este no alcanzaría a inscribir su propio partido llamado Unidad y Paz. Por el momento, el partido del tren ya logró incorporar como afiliados a Mariano Cucho, exjefe de la ONPE, y a Baltazar Lantarón, exgobernador de Apurímac.

Una fuente del bloque de derecha sostuvo que representantes de Fuerza Popular han participado en una primera reunión. Sin embargo, Cillóniz negó haber conversado con los fujimoristas y alegó que Fuerza Popular no quiere participar de un frente “porque se dan como fijos en segunda vuelta”. “Por ello es que no están de acuedo en bajar la valla, y eso quiere decir que no quieren alianza”, indicó.

También han buscado al empresario Carlos Añaños, pero otras fuentes indicaron que “no responde con claridad”. Las mismas fuentes indicaron que habría encontrado partido con Perú Moderno. El líder de este partido, Wilson Aragón (reconocido por ser dueño de la empresa que fabrica las frazadas de tigre ), reconoció haberlo invitado a sus filas, pero aclaró que su decisión “será anunciada en los próximos días”.

Otra alianza que se evalúa es la de Alianza para el Progreso (APP) y Somos Perú bajo la lógica de que son los partidos con mejores resultados a nivel subnacional en el 2022. En APP existen distintas posturas respecto a las alianzas: su máximo líder César Acuña no está tan abierto a la idea, pero una parte de sus dirigentes creen que es lo mejor para sumar fuerzas. “Tenemos que afianzar el norte y crecer en Lima donde tendremos por fin un buen candidato a la alcaldía de Lima con Francis Allison. En el norte, hasta con el Apra sería buena idea hacer alianza”, dijo una fuente.

El secretario general del partido, Luis Valdez, prefirió poner paños fríos, pues consideró que APP llega con “mejores cuadros” y de manera “más madura” a los comicios del 2026.

En otros partidos como el Apra y Acción popular, sus dirigentes indicaron que aún no se han evaluado alianzas electorales. También se esperan definiciones de algunos excandidatos presidenciales como Hernando de Soto . Fuentes allegadas indicaron que ha recibido la invitación de un partido en proceso de inscripción denominado Progresemos, el cual es impulsado por un asesor del congresista Óscar Zea. Este Diario buscó conversar con De Soto, pero no obtuvimos respuesta.

1 ¿Qué dice la ley vigente? La actual normativa señala que en caso de alianzas, la valla electoral para evitar la cancelación de la inscripción es de 6% y 1% más por cada organización que se sume. Desde la bancada de Avanza País han presentado un proyecto de ley para revertir esto. “Es contraproducente porque facilita la fragmentación”, dijo Alejandro Cavero sobre la ley vigente.

—En busca de los votos del sur—

No todas las alianzas son entre partidos. Podemos ha decidido apostar por movimientos regionales. “Nuestro partido apuesta por sumar esfuerzos con los líderes regionales más representativos, con la idea de reforzar su participación en la agenda nacional y en la labor que tenemos de cierre de brechas”, dijo el dirigente Aron Espinoza, quien anunció que ya se concretaron coaliciones con movimientos de La Libertad, Ayacucho, Piura, Tumbes, Moquegua, Piura y Ucayali..

De igual manera, Podemos presentó una coalición con exallegados a Pedro Castillo liderados por Roger Najar. Esto, según fuentes, busca captar votos en el sur del país.

En el sur también buscarán votos como bloque los partidos izquierdistas Juntos por el Perú y A.N.T.A.U.R.O. Fuentes izquierdistas indicaron que también buscaron a las agrupaciones de Verónika Mendoza y Guillermo Bermejo, pero estos se negaron a relacionarse con el sentenciado Antauro Humala, quien lidera la cuestionada alianza electoral.

“Serán las militancias las que en su momento evaluarán si existen mayores coincidencias que generen condiciones para una alianza partidaria [o para construir] un frente patriótico popular. Es por ello, que se dan estos espacios de reflexión”, justificó el congresista Roberto Sánchez, exministro de Pedro Castillo.

La candidatura de Antauro Humala será posible debido que Fuerza Popular y la izquierda frustraron en el pleno del Congreso el debate del dictamen que impide postular a condenados por asesinato y otros delitos.