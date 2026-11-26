Wilber Medina, abogado de Rafael López Aliaga, sostuvo que Jeanette Alonzo fue proclamada alcaldesa electa de Lima de manera “ilegal e inconstitucional”. Durante una entrevista en el podcast ‘Siempre a las 8′, conducido por Jimmy Chinchay, cuestionó la decisión del Jurado Electoral Especial de Lima Centro y señaló que buscará “persuadir a las autoridades constitucionales” para que dejen sin efecto la proclamación.

“Ha sido proclamada de manera ilegal e inconstitucional por el Jurado Especial a la señora Alonzo” , afirmó Medina. Además, acusó a los integrantes del organismo electoral Rubén Torres y Roberto Burneo de haber cometido presuntos delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y prevaricato.

Según explicó, Renovación Popular presentó inicialmente un recurso que fue desestimado y, posteriormente, interpuso una acción de amparo como organización política.

A estas medidas se sumó otra demanda de amparo presentada a su nombre en favor de Rafael López Aliaga. Medina explicó que esta última se planteó ante la amenaza que representaba la eventual proclamación de Alonzo, la cual finalmente se concretó el miércoles 25 de noviembre.

Cita precedente del Tribunal Constitucional

Durante la entrevista, Medina también hizo referencia a una resolución del Tribunal Constitucional del año 2013, en la que, según su explicación, el máximo intérprete de la Constitución revirtió una decisión electoral y ordenó reponer a un candidato que había sido excluido de la contienda una vez que ya había sido elegido.

“El Tribunal Constitucional le dice: ¿Quién eres tú, Jurado, para alterar la voluntad popular?“, expresó el abogado al citar el criterio que, a su juicio, podría aplicarse al caso de López Aliaga.

En esa línea, invocó el artículo 176 de la Constitución, referido a la finalidad del sistema electoral de garantizar que los resultados de las votaciones reflejen fielmente la voluntad popular expresada en las urnas.

Medina espera revertir la decisión antes del 31 de diciembre

Medina indicó que las acciones legales serán evaluadas y encaminadas a partir del lunes. Asimismo, manifestó su confianza en que la proclamación de Alonzo pueda revertirse antes del 31 de diciembre.

“Estoy seguro de que antes del 31 vamos a revertir esta decisión”, afirmó.

“Si no pasa el 31, la señora Alonzo actuará como alcaldesa en estricto mandato del jurado”, concluyó.