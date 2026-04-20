Resumen

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Grozo sostuvo que Integridad Democrática presentó ante el JNE un recurso de nulidad. (Foto: Captura YouTube)
Grozo sostuvo que Integridad Democrática presentó ante el JNE un recurso de nulidad. (Foto: Captura YouTube)
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo aseguró en entrevista con el podcast “Tenemos que hablar” de El Comercio, que volverá a inscribir su partido Integridad Democrática y seguirá haciendo política, tras no haber alcanzado los votos suficientes para mantener su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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