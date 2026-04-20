El candidato presidencial de Integridad Democrática, Wolfgang Grozo aseguró en entrevista con el podcast “Tenemos que hablar” de El Comercio, que volverá a inscribir su partido Integridad Democrática y seguirá haciendo política, tras no haber alcanzado los votos suficientes para mantener su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Sí (volverá a inscribir el partido), porque si yo dejé mi zona de confort bien ganada, tenía una tranquilidad en todo sentido y me metí a política, es por la suciedad de este sistema que nos tiene secuestrados a todo el Perú. Es un sistema oculto que nos tiene a todos los peruanos acorralados”, dijo.

Grozo indicó que su interés sigue siendo cambiar la política nacional y que pondrá por delante los intereses de la democracia peruana.

De otro lado, insistió en que las Elecciones Generales tienen que ser anuladas y que en el caso se anuncie a un ganador, ya sea Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga o Roberto Sánchez, este no contará con legitimidad.

Del mismo modo, contó que presentó ya un recurso de nulidad ante el JNE; el cual fue rechazado con “leguleyadas”, pero que insistirá en ello junto con otros líderes políticos.

“Como Integridad Democrática hemos presentado ante el JNE un recurso de nulidad y lo han devuelto con leguleyadas y argumentos que no se ajustan a la realidad. Salen constitucionalistas muy renombrados, diciendo que no se pueden anular estas elecciones porque están parametradas en ciertos artículos de la ley electoral”, sostuvo.

“Pero lo que ha sido evidente es que ha sido un robo descarado a todos los peruanos, agregó.

En las Elecciones Generales de este año, Wolfgang Grozo e Integridad Democrática obtuvieron hasta el momento menos de 0,3% votos válidos, lo que equivale a aproximadamente 60 mil votos.