El candidato presidencial Wolfgang Grozo Costa, líder del Partido Integridad Democrática, rechazó las acusaciones formuladas en su contra durante el debate electoral y anunció que iniciará acciones legales por difamación.

A través de un comunicado, Grozo aseguró que es “falso” que haya tenido vínculos con Vladimiro Montesinos o con el narcotráfico, como afirmó “un candidato”. Precisó que, en el periodo al que se hace referencia, él era aún cadete de la Fuerza Aérea del Perú, condición que —según indicó— puede ser verificada.

El aspirante presidencial sostuvo que las afirmaciones vertidas en el debate constituyen “difamación grave” y recordó que la libertad de expresión no ampara acusaciones falsas sin sustento. En esa línea, citó que este tipo de conductas pueden ser sancionadas con pena privativa de la libertad y reparación civil.

Comunicado de Wolfgang Grozo.

Grozo también informó que ya ha dispuesto el inicio de acciones legales y adelantó que cualquier eventual indemnización será destinada a programas de apoyo para sectores vulnerables. “El Perú merece un debate de altura, no una arena de difamaciones”, señaló.

Durante el debate presidencial el candidato Fernando Olivera, lanzó acusaciones contra Grozo, hecho que generó la reacción del candidato por Integridad Democrática.

“Aquí está el general de inteligencia que defiende al narcotráfico en la persona de Vladimiro Montesinos, quien dice que es el artífice en la lucha contra Sendero”, dijo Olivera.