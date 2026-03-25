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El aspirante presidencial sostuvo que las afirmaciones vertidas en el debate constituyen “difamación grave”.
El aspirante presidencial sostuvo que las afirmaciones vertidas en el debate constituyen “difamación grave”.
Por Redacción EC

El candidato presidencial Wolfgang Grozo Costa, líder del Partido Integridad Democrática, rechazó las acusaciones formuladas en su contra durante el debate electoral y anunció que iniciará acciones legales por difamación.

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