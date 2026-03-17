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Resumen

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Por Erik Rivera

Durante su ponencia en el “Foro de candidatos a la presidencia - Elecciones 2026”, el postulante Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) aseguró este martes que para acabar con la ola de criminalidad que afronta actualmente el país, se requiere aplicar uno de los ejes de su plan de Gobierno: Seguridad con inteligencia y carácter.

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