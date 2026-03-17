Durante su ponencia en el “Foro de candidatos a la presidencia - Elecciones 2026”, el postulante Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) aseguró este martes que para acabar con la ola de criminalidad que afronta actualmente el país, se requiere aplicar uno de los ejes de su plan de Gobierno: Seguridad con inteligencia y carácter.

Según el postulante al sillón de Pizarro, esta estrategia radica en el hecho de fortalecer el sistema de inteligencia en los distintos fueros y sectores, como el militar-policial, para detectar y desarticular aquellas bandas criminales responsables de los delitos -entre otros- de extorsión.

“Necesitamos fortalecer la inteligencia policial, militar, la inteligencia financiera, el sistema de inteligencia, que lo tenemos. Es una capacidad del Estado que increíblemente no se está empleando”, refirió.

Insistió en que los problemas que afronta el país no se resuelve con discursos, sino con inteligencia, coordinación institucional y por supuesto “con decisión política”.

Con ese planteamiento, Grozo dijo que espera recuperar el territorio y cortar las redes económicas del crimen.

“Nuestro enfoque es integral y aquí entra el tercer eje de nuestro plan. Seguridad con inteligencia y con carácter. Hoy el Perú vive una situación inaceptable, transportistas extorsionados salvajemente, comerciantes amenazados, familias viviendo con miedo”, refirió.

El candidato continuó: “Ya nos hemos acostumbrado a eso. Nos hemos acostumbrado a levantarnos a ver en el noticiero que asesinan personas y prácticamente se ha vuelto en el pan de cada día y eso es inaceptable”.

Agregó que la delincuencia tomó territorios donde el Estado ya no se encuentra presente.

Entre tanto, consideró que el Estado debe revisar las leyes que son impulsadas en el Congreso para detener la aprobación de normas populistas que destruyen el empleo.

Más tarde, negó tener vinculaciones con Vladimiro Montesinos, exasesor de Alberto Fujimori.

“Cuando Montesinos estaba en el poder yo tenía el grado de teniente, era un chiquillo”, indicó.