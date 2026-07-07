El excandidato presidencial, Wolfgang Grozo, visitó este martes a Keiko Fujimori, para saludarla tras su proclamación como presidenta electa y conversar sobre los principales desafíos que afrontará el próximo Gobierno.

A su salida del encuentro, Grozo fue consultado por la condición planteada por el líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien señaló que solo dialogaría con la futura mandataria si se concede un indulto al expresidente Pedro Castillo y se derogan las denominadas “leyes procrimen”. Al respecto, rechazó que se impongan exigencias para iniciar un diálogo político.

“Pienso que no puede haber ningún condicionamiento de nadie bajo ninguna situación. Linda en algo que no corresponde dentro de la libertad de acción que debe tener alguien que desde el 28 de julio va a estar frente al país”, declaró.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con el excandidato presidencial Wolfgang Grozo, con quien intercambió ideas sobre los desafíos del país y la importancia de promover el diálogo y la unidad con una visión de futuro. pic.twitter.com/aa8byb6Itw — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 7, 2026

Asimismo, se refirió a la estrategia que debería adoptar la próxima administración para enfrentar la inseguridad ciudadana y sostuvo que cualquier política en esta materia debe sustentarse en labores de inteligencia.

“Aquí, en China o en Estados Unidos, todas las operaciones que se realizan no pueden tener un buen norte si no se planea con inteligencia”, afirmó.

En esa línea, expresó su confianza en que Keiko Fujimori conforme un equipo especializado para afrontar uno de los principales problemas del país.

“Estoy convencido de que va a tomar las acciones con un equipo capaz y especializado”, concluyó.

La visita de Grozo forma parte de la ronda de encuentros que viene sosteniendo la presidenta electa con distintas personalidades y exautoridades, en el marco de las coordinaciones previas al inicio de su gestión el próximo 28 de julio.