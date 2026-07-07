Wolfgang Grozo visitó a Keiko Fujimori. (Foto: Fuerza Popular)
Wolfgang Grozo visitó a Keiko Fujimori. (Foto: Fuerza Popular)
Por Redacción EC

El excandidato presidencial, Wolfgang Grozo, visitó este martes a Keiko Fujimori, para saludarla tras su proclamación como presidenta electa y conversar sobre los principales desafíos que afrontará el próximo Gobierno.

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