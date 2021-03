El exgobernador regional de Lambayeque Yehude Simon aseguró que el Partido Humanista, que es parte de la coalición de agrupaciones de Juntos por el Perú, no votará por la candidata presidencial Verónika Mendoza, sino por el postulante de Perú Libre, Pedro Castillo.

Esto, en respuesta a lo que ha manifestado Mendoza en los últimos días, asegurando que Simon Munaro fue expulsado de Juntos por el Perú ante los vínculos que están siendo investigados por la fiscalía entre el exgobernador regional y la empresa Odebrecht.

“Nosotros como Partido Humanista Juntos por el Perú, vamos a apoyar a otra candidatura que tiene coincidencia con nosotros y no nos ha traicionado [...] Hubo una reunión de nuestro partido de todas las bases y se acordó, por amplia mayoría, apoyar al profesor Pedro Castillo”, detalló en una entrevista a RPP.

Yehude Simon dijo que este apoyo se da porque el candidato de Perú Libre tiene propuestas sobre salud y educación, así como de priorización del pequeño y mediano agricultor, así como una nueva Constitución.

Cabe recordar que el Partido Humanista es uno de los que conformó la alianza de agrupaciones que conformó la coalición Juntos por el Perú en el 2017 junto a miembros de Fuerza Social, Ciudadanos por el Cambio, Movimiento por el Socialismo, Partido Comunista Peruano, y el Partido Comunista del Perú Patria Roja. Esta coalición mantuvo la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) del Partido Humanista para poder participar en las elecciones desde entonces.

“[¿No va a votar por Verónika Mendoza?] No solo yo, sino el Partido Humanista. El partido tiene alrededor de 12 o 13 mil militantes. No sé si serán 7 mil o 13 mil militantes. Que la gente sepa que nosotros no empezamos esto. Que la gente sepa que nosotros dimos el partido, hemos guardado silencio a pesar que nos han robado el partido y vamos a apelar por la recuperación del partido”, aseguró.

El expresidente del Consejo de Ministros acusó a Verónika Mendoza de haber sido “invitada a la casa” y a pesar de eso, haber apartado a gran parte del Partido Humanista de las candidaturas para estas elecciones generales.

“Ella no solo se ha metido conmigo, se ha metido con todo el Partido Humanista. Ellos han dejado de lado a nuestros compañeros, militantes por 29 años, porque han puesto gente de su entorno, amigos de Verónika, e incluso hay denuncias de Puno de que han cobrado cupos. Hay una investigación en Puno de que han dado plata a alguien para que sea candidato en esta elección”, manifestó.

Este lunes, Verónika Mendoza ratificó que Yehude Simon había sido apartado de Juntos por el Perú ante el testimonio que brindó Jorge Barata, exdirectivo de Odebrecht, en el que implicaba al exgobernador de Lambayeque en el presunto cobro de coimas.

“Lo que he dicho ayer es lo que dijo institucionalmente Juntos por el Perú en octubre del 2019 cuando se conoció la denuncia que involucra al señor Simon con el tema de Odebrecht, en ese momento, se le apartó. En este momento él no es parte de Juntos por el Perú, la mejor prueba de ello son estos mensajes con los que me está atacando”, señaló en entrevista con Canal N.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Elecciones 2021: estas son las multas por no participar en el proceso electoral