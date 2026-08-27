Yehude Simon- ex jefe de Gabinete Ministerial y fundador de Juntos por el Perú (ante Partido Humanista)- cuestionó que la bancada de izquierda en la Cámara de Diputados del Congreso haya promovido una serie de interpelaciones en contra de ministros de Estado, a menos de un mes del nuevo gobierno. “Hay una competencia entre algunos diputados y senadores por ver quién brilla más oponiéndose”, remarcó.

En entrevista con “Tenemos que Hablar”, video podcast de El Comercio, Simon, candidato de Tierra Verde para la alcaldía de Lima, consideró que el Jurado Nacional de Elecciones “va a ser cómplice de una elección fraudulenta”, al permitir que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) postule como primer regidor y en caso gane, sea nuevamente burgomaestre de la capital. Esto a pesar de la prohibición de la reelección inmediata.

— Usted ha sido primer ministro y también gobernador regional de Lambayeque. ¿Por qué quiere ser alcalde de Lima?

Porque Lima necesita una mirada diferente a la que han tenido [las autoridades] hasta el momento. Tenemos una Lima que es hermosa, que está en Miraflores, San Isidro, Surco, San Borja, entre otros distritos, pero también hay otra Lima. Alguna vez [el poeta y escritor] Sebastián Salazar Bondi dijo “Lima, la horrible” y claro Lima es horrible o es fea cuando los gobiernos municipales solamente miran las grandes inversiones y dejan de lado zonas donde deben actuar con mayor celeridad. Se debe tratar de equilibrar el tema social de alguna u otra manera.

Lima tiene 500 años, pero todos los sectores que sembraron y crearon la ciudad han sido complemente olvidados. Y hablo de sectores que trabajan en los mercados, que viven en los cerros, que invadieron terrenos, hoy son sectores olvidados. En Lima cerca de 1 millón de personas no tienen acceso a agua potable ni desagüe y que carecen de un título de propiedad.

— Rafael López Aliaga ha terminado encabezando la lista de regidores de Renovación Popular. Si esta gana la elección, él volverá a ser alcalde de Lima. ¿Cómo interpreta esta situación?

Aquí hay una falla del Jurado Nacional de Elecciones, que es verdaderamente tramposa. No acostumbro a calificar, pero creo que el JNE va a ser cómplice de una elección fraudulenta, porque ha violado la Constitución. Más allá del deseo de López Aliaga de ser alcalde [nuevamente] tiene que respetarse la Constitución. Yo te puede asegurar de que, si fuera otro el personaje, uno de las provincias, o que no tenga la imagen de López Aliaga, a este hace rato lo hubieran sacado. El JNE, por temas menores, ha eliminado [candidaturas]. La ley es clara, no hay reelección y López Aliaga hace trampa [...] López Aliaga ha copiado el estilo de Milei [presidente de Argentina], porque insulta a todo el mundo, y ha amenazado al presidente del JNE.

— Algunos de sus adversarios proponen que los serenos tengan armas de fuego, otros que cuenten con pistolas eléctricas. ¿Usted comparte estos planteamientos?

Primero, el serenazgo es el serenazgo, tiene que ser preparado. Pero el sereno no puede hacer de policía. Segundo, las armas de fuego producen más violencia, sobre todo cuando son manejadas por gente sin experiencia. Los criminales están acostumbrados a enfrentarse a la policía. Lo que va a suceder [si se arma a los serenos] es más violencia, balas perdidas y la muerte de civiles. Yo creo que es un error gravísimo pensar en darle armas al serenazgo.

— ¿Es necesario que se cree una policía metropolitana? ¿Por qué?

No, yo creo que hay que crear una policía de investigación dentro de la Policía Nacional. Una policía que investigue y no solo capture al sicario que disparó o al extorsionador, sino al jefe. Cuando se venció a la subversión, un grupo de policías se dedicó a labores de inteligencia. Y por supuesto que se debe tener más policías en las calles, utilizar drones y tener un mapa focalizado sobre los lugares dónde se produce la extorsión, el robo, entre otros. Y cuando dicen que hay que meter al Ejército, hay que recordar que esto ha fracasado. La experiencia de Ecuador, México y Colombia lo demuestra.

— El transporte público continúa siendo un caos en la ciudad. ¿Cuáles son los ejes de su plan en este punto?

Primero, en lugar de utilizar petróleo, se debe usar el gas natural, que sobra en el Perú. Descontaminas Lima y bajas el precio y los pasajes. Segundo, se debe promover un bono que permita que la chatarra desaparezca. E impulsar que los empresarios del transporte compren entre 3,000 y 7,000 nuevos buses, que no contaminen, a través de la inversión privada con el aval del gobierno. Para salir de Surco y llegar al centro de Lima nos demoramos dos horas y media. Hay que corregir los cuellos de botella en la Panamericana Norte, en la Panamericana Sur, en la Av. Javier Prado y en la Carretera Central, así como en la Av. Abancay. Y traer semáforos inteligentes. En la UNI están trabajando en la producción de semáforos inteligentes que están a mitad de precio que los que se traen del exterior.

— ¿Qué hará con los trenes que trajo la administración de López Aliaga?

Ahí López Aliaga se equivocó, dijo que fue una donación y otros señalan que han comprado. No dio un informe completo y se enfrentó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Qué vamos a hacer con estos trenes? Hay que darles uso, hay que ver cuánto es lo que se va a invertir. Pero no se puede desechar, no se puede poner en un museo. No se puede llorar sobre la leche derramada. Quien asuma la alcaldía de Lima tiene que asumir los activos y los pasivos y buscar la salida más inteligente y menos conflictiva.

“Toda oposición, como práctica democrática, tiene que darle un poco de oxígeno al gobierno”, afirmó Simon. (Foto: César Campos/ El Comercio)

— La Vía Expresa Sur aún no está concluida. ¿Qué trabajos ha identificado que se deban realizar?

Esta vía fue hecha de manera súper irresponsable. De ahí, el pleito entre Carlos Bruce y Rafael López Aliaga. Primero, el exalcalde de Lima no presentó el expediente técnico. Segundo, no respetó la relación entre el municipio de Lima y el municipio de Surco. Tampoco se hizo los puentes para la gente. Es decir, se hizo todo mal. Pero hay que terminarlo. No se puede entregar las obras inconclusas, sin expediente técnico y de manera vertical y prepotente. Me hubiera gustado que el exalcalde o quien se quedó en su lugar [Renzo Reggiardo] termine la obra. Hay que concluir la obra, corregir las deficiencias técnicas.

— Juntos por el Perú ya ha presentado dos mociones de interpelación contra los ministros Belaunde y Shinno. Y alista una tercera contra el titular del Interior. ¿Cómo interpretan esta situación?

Eso me parece absurdo. Uno puede discrepar con el gobierno, puede tener antipatías con quien gobierne, sea quien sea, hoy está la presidenta Keiko Fujimori, pero tiene que pensar primero en el país [...] Hoy tenemos una clase política que lo único que quiere es salir en la foto. Alfonso Barrantes [exalcalde de Lima] me decía cuando conversábamos: “Hay gente que quiere salir en la foto de los periódicos, pero se olvidan de que a los dos días ese periódico sirve para envolver pescado”. Entonces, lo que está pasando es que hay una competencia entre algunos diputados y senadores para ver quién brilla más oponiéndose.

— ¿Es un exceso interpelar a tres ministros cuando el gobierno no cumple un mes?

Es un exceso, es un abuso, es una torpeza, porque polariza más a la gente. Yo conozco a tres o cuatro diputados que son de buena calidad, que son estudiosos, que aparentemente busca la reconciliación, pero [un sector de Juntos por el Perú] está en una posición de “yo me opongo al gobierno, porque tengo que ser presidente en el próximo periodo”. No están haciendo una oposición constructiva.

— ¿Roberto Sánchez, a su consideración, aún no supera su derrota electoral? ¿Hay revanchismo en el actuar de su bancada, como lo hubo de parte de Fuerza Popular en el 2016 con PPK?

Toda oposición, de acuerdo con la experiencia y la práctica democrática, tiene que darle un poco de oxígeno al gobierno y calificar después de, por lo menos, 100 días, más aún cuando tenemos al fenómeno de El Niño y problemas en el campo y económicos que van a venir. Roberto Sánchez ha pasado a un segundo plano [tras las elecciones] y le pido que ponga en práctica lo que le enseñé, que el diálogo es importante. Pero, bueno ahora tiene la posición del sombrero, y entiendo que no todos al interior de Juntos por el Perú están de acuerdo con llevar las cosas al extremo, como se está llevando.

— ¿Y cree que hay un sentimiento de revancha por parte de Sánchez?

Siente la necesidad de que públique en los medios que está en la oposición [...] Sánchez busca ser el opositor más importante en el país, pero no lo es.

— Regresando a la campaña municipal, hay alcaldes de Lima que son recordados por obras emblemáticas. Por ejemplo, Bedoya Reyes por la Vía Expresa de Paseo la República, Del Castillo por la Av. Brasil, Belmont por los anillos viales en la Av. Javier Prado, Castañeda por el metropolitano, los hospitales de la Solidaridad, entre otros. ¿Cuál sería su obra emblemática, si llega al Palacio Municipal?

Hay tres obras que, para mí, van a ser emblemáticas. Uno, Lima Verde; dos, la transformación de nuestros mercados. Tenemos más de 1,300 mercados de abastos. Lo ideal es modernizarlos. En los primeros días de mi gobierno municipal haré un censo para saber cómo están los mercados. Ahora tenemos muchos mercados mediocres, regulares y modernos. Queremos hacer una superintendencia de mercados, donde los trabajadores sean los socios o dueños. Invertir para que haya cámaras frigoríficas y poner drenajes.

— ¿Y cuál sería su tercera obra o acción?

Mi sueño [es construir] un gran colegio municipal. De repente, el más grande de Lima, donde puedan estudiar todos los hijos de la gente más humilde. Una educación que pueda competir con la educación privada. Y al lado de ese colegio, [poner] un hospital que pueda atender a personas de la tercera edad, que no tienen seguro, a personas que no tienen familia y a niños especiales. ¿Y cómo se puede hacer esto? Con inversión privada, por obras por impuestos, junto al gobierno central y la cooperación internacional.

— En su plan de gobierno, usted plantea a recuperación de la ribera del río Rímac. Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, tuvo un proyecto similar. ¿Cómo concretará este proyecto, teniendo en cuenta la extensión del área y que en algunas zonas hay casas?

Uno no puede pensar que las obras que quiere hacer deben terminar en cuatro años. Estamos pensando en obras que van a durar, cuatro años, ocho años y hasta 12 años, pero hay que empezarla. Ese es el tema. En el caso del río Rímac hay que desviar su cauce copiando la experiencia del río Turia, en España, que transformó el área que quedó libre en un supermercado, en museos y ciclovía, una zona turística y arborizada.