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Los candidatos presidenciales en las Elecciones 2026, Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (Perú para Todos)
Los candidatos presidenciales en las Elecciones 2026, Carlos Espá (Sí Creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (Perú para Todos)
Por Redacción EC

Durante la cuarta jornada del Debate presidencial 2026, la terna compuesta por los candidatos Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Carlos Álvarez (Perú para Todos) y Carlos Espá (Sí Creo) protagonizó un fuerte intercambio de acusaciones.

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