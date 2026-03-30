Durante la cuarta jornada del Debate presidencial 2026, la terna compuesta por los candidatos Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Carlos Álvarez (Perú para Todos) y Carlos Espá (Sí Creo) protagonizó un fuerte intercambio de acusaciones.

“En nuestro país impera el crimen, el delito, la impunidad. Eso maneja al Gobierno, al Congreso, muchas instituciones y a muchos candidatos”, inició el excongresista Lescano, lo que provocó la reacción de sus rivales en turno. “La corrupción está en manos de mafiosos y corruptos y ninguno de estos candidatos dice una sola palabra”, agregó.

#Voto2026 | Tenso intercambio entre los candidatos presidenciales Carlos Espá, Yonhy Lescano y Carlos Álvarez en el debate sobre educación, innovación y tecnología



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La réplica siguiente estuvo a cargo de Álvarez, quien enumeró visitas a localidades de Puno -región natal de del exparlamentario- para cerrar su intervención diciendo “esa es la diferencia señor Lescano, usted está preocupado en ‘Los niños’ del Congreso y yo en los niños de Puno”.

A continuación, Espá tomó la palabra para enlistar propuestas referentes a la educación universitaria sin dejar de lado las pullas prometiendo que “aquellas universidades ‘bamba’ que no deseen certificarse, no tendrán la capacidad de presentar a todos aquellos estudiantes que presentan, a través de sus conexiones con los congresistas y asesores en el Congreso de la República, para que consigan ‘chamba’ en el Congreso que se ha convertido en una agencia de empleos”.

“Yo no voy a permitir que el telonero de Fujimori me venga a dar clases de moral cuando era el ‘sobón’ de ese dictador. Y tampoco voy a permitir que un lector de noticias venga a poner ‘en tela de juicio’ mi trabajo en el Congreso, que ha sido digno (...) Aquí la corrupción está con varios candidatos”, respondió el aspirante presidencial de Cooperación Popular.

Tras hablar de innovación tecnológica como sugirieron los moderadores, Álvarez continuó con las respuestas a Lescano: “Lamento que siga cayendo en la bajeza; sin embargo usted ha sido telonero de Pedro Castillo, porque pidió un puesto para ministro de Producción y fue nombrado”. Más adelante, empleó sus minutos de participación para concluir con la frase “no voten por ellos, voten por mí”.

Espá, concluyendo con la tercia, destacó sobre Lescano como “un poco nervioso, desesperado. 25 años en el Congreso de la República es tiempo bastante, ya llegó el momento de la jubilación y si no desea usted jubilarse, llegó el momento de trabajar realmente. Usted ha ganado dos millones de soles en el Congreso de la República y ya es hora de que empiece a trabajar realmente”.

Cuarta fecha del Debate organizado por el JNE

Este lunes participan Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), Walter Chirinos (PRIN), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021), Carlos Espá (Sí creo), Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Carlos Álvarez (País para todos).

Asimismo, Ronald Atencio (Venceremos), Carlos Jaico (Perú Moderno), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), George Forsyth (Somos Perú), Álex Gonzales (Partido Demócrata Verde) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

Cabe recordar que, al inicio de la carrera electoral, se contaba con 36 postulantes presidenciales, pero el número se redujo a 35 tras el fallecimiento del candidato Napoleón Becerra quien postulaba a la Presidencia por el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE).

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Faiz Cruz Alfaro, taxista de 34 años, fue asesinado con varios disparos en Puente Piedra mientras esperaba a un pasajero por aplicativo. Dos hombres armados en un vehículo rojo lo interceptaron en el sector de Rosa Luz. Las autoridades investigan si el crimen está vinculado al cobro de cupos, delito recurrente en la zona.

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