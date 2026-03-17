Resumen

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Candidato de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, durante su participación en el foro de candidatos organizado con apoyo del Grupo El Comercio | Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec
Candidato de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, durante su participación en el foro de candidatos organizado con apoyo del Grupo El Comercio | Foto: Antonio Melgarejo /@photo.gec
Por Redacción EC

El candidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, pidió este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que la ciudadanía tome en consideración la trayectoria y el comportamiento de los candidatos a la Presidencia y al Congreso al momento de emitir su voto.