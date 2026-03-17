El candidato presidencial de Cooperación Popular, Yonhy Lescano, pidió este martes, durante su participación en el “Foro de candidatos a la presidencia – Elecciones 2026”, organizado con apoyo del Grupo El Comercio y América Multimedia, que la ciudadanía tome en consideración la trayectoria y el comportamiento de los candidatos a la Presidencia y al Congreso al momento de emitir su voto.

Durante su exposición, Lescano, excongresista, dijo que, en la actual coyuntura del Perú, “no es fundamental ver quién nos viene a contar mejor las obras, la educación, la salud que tienen para el país, porque lamentablemente eso nunca se ha plasmado históricamente”.

“Lo importante es la conducta de la gente. Yo le pido al pueblo del Perú que no vote por los que hacen lindas propuestas, porque de esos estamos cansados. Tenemos que ver la trayectoria, el comportamiento, de los candidatos a la Presidencia y al Congreso, porque ese es el mal endémico esencial que ahora al Perú lo tiene como está: crisis severa, pobreza y anemia por todo el país”, indicó Lescano.

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