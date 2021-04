Yonhy Lescano, candidato presidencial por Acción Popular, ofreció disculpas este martes luego que su candidata a la primera vicepresidencia, Gisela Tipe, fuera intervenida en Ayacucho, por incumplir con el toque de queda nacional, medida dictada por el gobierno ante la pandemia de COVID-19.

“Nosotros no vamos a justificar eso, si ha habido alguna infracción, alguna situación que no se ha cumplido con la situación del horario, hay que pedir disculpas y si no ha pedido disculpas nuestra candidata a la vicepresidencia, lo hago yo”, afirmó en diálogo con Canal N desde Piura.

El último lunes, Gisela Tipe habría sido intervenida al promediar las 10 de la noche en el cruce del jirón Quinua con la calle Asamblea en el centro histórico de Huamanga, según informó Perú 21. El medio indica que la Policía detuvo el vehículo que llevaba a cinco ocupantes y lucía propaganda del candidato presidencial Yonhy Lescano.

“Yo me he enterado por los medios de comunicación […] Voy a conversar con ella a ver qué ha pasado. Supongo que se le pasó la hora, ha debido pedir las disculpas necesarias a la Policía Nacional, a las autoridades si hubo algún impase y no se cumplió con el toque de queda”, señaló Lescano.

El aspirante al sillón presidencial dijo desconocer el detalle de los hechos, pero consideró que si se comete una infracción se deben ofrecer las disculpas correspondientes.

“Cuando hay una situación de esta naturaleza a la autoridad siempre hay que pedirle disculpas porque a veces uno va en su recorrido y es complicado llegar al horario en estas carreteras de Ayacucho, Huancavelica, a veces no se puede llegar a la hora, pero si ha sucedido eso, uno pide disculpas y se sigue, se continúa con el trabajo, eso es lo que corresponde”, dijo.

“Cualquier candidato, un candidato a la presidencia, a la vicepresidencia, tiene que saber reconocer errores y decir ‘señor, mil disculpas, se nos pasó la hora o no tuve el cuidado al cumplir con eso’, de manera tal que eso hay que hacer”, agregó.

Finalmente, Lescano resaltó que se debe “cumplir con la ley” ya que, de lo contrario, “todo sale mal”. “Si hay que dar las disculpas al país por una situación de esta naturaleza, obviamente hay que hacerlo”, reiteró.

